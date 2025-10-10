बस्सी : अनाज मंडी में बाजरे की बंपर आवक से किसानों के चेहरे खिले, गुजरात-मारवाड़ तक डिमाण्ड, जानें ताजा भाव

बस्सी। जयपुर जिले की बस्सी अनाज मंडी इन दिनों मीठे बाजरे की महक से गुलजार है। मण्डी में सुबह से ही ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की कतारें दूर तक नजर आती हैं। किसानों की मेहनत अब रंग ला रही है क्योंकि इस बार न सिर्फ पैदावार बढ़ी है, बल्कि स्वाद और गुणवत्ता ने भी मंडी का रुख बदल दिया है। मंडी सूत्रों के अनुसार रोजाना करीब 100 से 120 ट्रॉलियां बाजरे से लदी पहुंच रही हैं, जिनमें प्रतिदिन सात से आठ हजार क्विंटल बाजरा आ रहा है। पिछले साल की तुलना में यह आवक करीब 25 प्रतिशत ज्यादा है। बढ़ती आवक के बावजूद दाम स्थिर हैं। इस समय मंडी में मीठे बाजरे का भाव 2000 से 2600 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। किसानों का कहना है कि यह भाव संतोषजनक है और उन्हें मेहनत का उचित मूल्य मिल रहा है।