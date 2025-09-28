Jaipur: सड़क हादसे ने छीन लिया दिव्यांग मां का इकलौता सहारा, गमगीन माहौल में हुआ अंतिम संस्कार, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

घर में विलाप करती महिलाएं व ढांढस बंधाती हुई और इनसेट में मृतक की फाइल फोटो: पत्रिका
Rajasthan Road Accident: जयपुर के हरिपुरा थाना क्षेत्र के चाकसू स्टेट हाइवे पर शनिवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। गढ़ का बास निवासी नरेंद्र सैनी (20) अपनी बहन गुड्डी (17) के साथ बड़ोदिया बारह बालाजी धाम दर्शन के लिए जा रहे थे।
सीमेंट फैक्ट्री के सामने तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और दोनों को चाकसू सेटेलाइट अस्पताल ले गए।
चिकित्सकों ने नरेंद्र को मृत घोषित कर दिया जबकि बहन गुड्डी की गंभीर हालत के कारण उसे जयपुर रेफर किया गया। जहां उसका इलाज जारी है लेकिन हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया और चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
मृतक का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। मृतक के मामा पूरणमल सैनी ने ट्रक चालक के खिलाफ तेज रफ्तार और लापरवाही का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मृतक नरेंद्र ही अपनी दिव्यांग मां का इकलौता सहारा था। पिता की डेढ़ साल पहले सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद नरेंद्र ही घर की जिम्मेदारी निभा रहा था। अब उसकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। नरेंद्र की मृत्यु ने परिवार की खुशियों को झकझोर दिया।
घर का इकलौता चिराग बुझ जाने से मां और बहन का सहारा खत्म हो गया। गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया और गांव में शोक और संवेदना का माहौल बना रहा। गढ़ का बास में हादसे की खबर से शोक की लहर फैल गई। मोहल्लों में चूल्हे तक नहीं जले। ग्रामीणों ने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि अब विकलांग मां का सहारा कौन बनेगा।
