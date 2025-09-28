Jaipur: सड़क हादसे ने छीन लिया दिव्यांग मां का इकलौता सहारा, गमगीन माहौल में हुआ अंतिम संस्कार, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

घर का इकलौता चिराग बुझ जाने से मां और बहन का सहारा खत्म हो गया। गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया और गांव में शोक और संवेदना का माहौल बना रहा। गढ़ का बास में हादसे की खबर से शोक की लहर फैल गई। मोहल्लों में चूल्हे तक नहीं जले। ग्रामीणों ने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि अब विकलांग मां का सहारा कौन बनेगा।