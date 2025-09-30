Mandi News: बाजरे की बम्पर पैदावार होने के बावजूद मण्डी में आवक कम, जानिए ​किस भाव पर बिक रहा

Mandi News: बस्सी। इस बार खरीफ के सीजन में बाजरे की बम्पर पैदावार होने के बावजूद बस्सी कृषि उपज मण्डी में आवक पिछले वर्षों के मुकाबले काफी कम है। व्यापारियों का कहना है कि मण्डी से बाहर अनाधिकृत खरीद केंद्र खुलने के कारण किसान अपनी फसल वहीं बेच रहे हैं, जिससे मण्डी का कारोबार प्रभावित हो रहा है और टैक्स की चपत भी लग रही है।