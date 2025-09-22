मानसून मेहरबान: औसत से डेढ़ गुणा बरसा पानी, फिर भी 19 बांध खाली

मुकेश कुमार

जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा क्षेत्र में इस बार मानसून मेहरबान भी रहा और अब लगभग विदा होने को है। रिकॉर्ड बारिश के बावजूद क्षेत्र के अधिकांश बांध पानी को तरस रहे है। वहीं कोटपूतली बहरोड़ जिले के बुचारा सहित 6 बांधों में पानी की जरूर आवक हुई है, जो खुशी की बात है। वहीं शाहपुरा क्षेत्र के बांध पानी के लिए तरसते रह गए। क्षेत्र में सालों बाद पूरे समय मानसून मेहरबान रहा है, सालों बाद औसत से डेढ़ गुणा ज्यादा बरसात हुई है। इसके बावजूद शाहपुरा सिंचाई विभाग के अधीन आने वाले 25 बांधों में से केवल बुचारा सहित 6 बांधों में पानी की आवक हो पाई है। शाहपुरा क्षेत्र के बांध तो पानी के लिए तरस रहे है। अतिक्रमण, राजस्व रिकॉर्ड में प्राकृतिक व पुराने नालों का इंद्राज नहीं होने से लुप्त होने एवं जगह जगह छोटे एनीकट बनने से भी बांधों तक पानी नहीं पहुंचा है। शाहपुरा, कोटपूतली, विराटनगर व पावटा तहसील क्षेत्र में इस बार मानसून मेहरबान रहा। क्षेत्र में औसत से करीब डेढ़ गुणा ज्यादा पानी बरसा है, जो पिछले कई सालों में सर्वाधिक हुई है।