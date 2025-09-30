वर्ष 1971 में बना बांध मानसून में भी रहा प्यासा, अतिक्रमण ने डुबो दी उम्मीदें

जयपुर जिले के चौमूं, शाहपुरा और आमेर क्षेत्र में इस बार मानसूनी बारिश औसत से एक से ड़ेढ गुना तक हुई है। रिकॉर्ड बारिश के बाद भी हर साल की तरह आमेर की सीमा रूंडल के पास बने जमदेही बांध में पर्याप्त पानी नहीं आ पाया। हालांकि इस बार तलहटी तक पानी जरूर पहुंच पाया है। स्थिति यह है कि बांध परिक्षेत्र में मिट्टी का खनन होता है तो बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण पानी की आवक को प्रभावित कर रहा है, जबकि तीनों ही उपखंड में जलस्तर गहराने से फसलों की सिंचाई तो दूर लोग पेयजल के लिए जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार और सिंचाई विभाग इस मुद्दे को प्राथमिकता से नहीं ले रही है। बांध से आमेर क्षेत्र रूंडल की तरफ 4.2 किमी लंबी नहर भी बनी है। इसका भी अस्तित्व मिटता जा रहा है।