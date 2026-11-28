उम्र के लिहाज से तूंगा के प्रधान रामफूल बैरवा 36 वर्ष के साथ सबसे युवा हैं। चाकसू के प्रधान संतोष देवी और आंधी की प्रधान माया देवी वर्मा दोनों की उम्र 43 वर्ष है। कोटखावदा के अनोखी देवी और जमवारामगढ़ के दीपक कुमार शर्मा 48 वर्ष के हैं। वहीं बस्सी के लालाराम सैनी 52 वर्ष की उम्र के साथ छह प्रधानों में सबसे अधिक उम्र के हैं। चुनावी नामांकन पत्रों के आंकड़े इन छह पंचायत समितियों के प्रधानों की आर्थिक, शैक्षणिक और आयु संबंधी अलग-अलग तस्वीर पेश करते हैं।