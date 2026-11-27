बस्सी. जयपुर जिले की 22 पंचायत समितियों में शुक्रवार को प्रधान पद के लिए चुनाव होंगे। इसके साथ ही पंचायत राज चुनाव के बाद अब सभी पंचायत समितियों को अपना मुखिया मिल जाएंगें। जिले की 14 पंचायत समितियों में कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन यहां भी प्रधान पद के संभावित चेहरों को लेकर अंतिम दौर तक मंथन जारी है। वहीं दो पंचायत समितियों में स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद भाजपा प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर नहीं लगा पाई है। सांगानेर में रालोपा के पास बहुमत है, ऐसे में यहां भी प्रधान पद के चेहरे को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। दूसरी ओर, पांच पंचायत समितियों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने से राजनीतिक गठजोड़ का दौर जारी है।