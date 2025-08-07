बचपन में जिस दादा के कंधे पर बैठकर खेला उन्हीं का कर दिया पोते ने मर्डर; इस मामूली बात पर 12 साल का नाबालिग बना हत्यारा

UP Crime: उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक 12 साल के नाबालिग पोते ने अपने साथी के साथ मिलकर दादा की हत्या कर दी। नाबालिग और उसका साथी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं।
बस्ती में एक रिटायर्ड फौजी रमापति पाण्डेय की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पैसों की मांग पूरी नहीं होने के कारण पोते ने अपने दोस्त के साथ मिलकर दादा को मौत के घाट उतार दिया। चौंकाने वाले तथ्य जांच के दौरान सामने आए हैं।
मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह का कहना है कि 12 साल के नाबालिग ने 21 साल के अपनी साथी अजहरुद्दीन उर्फ समीर के साथ मिलकर दादा की मौत की साजिश रची। खून से सनी लोहे की पाइप, ईंट का टुकड़ा, खून से लथपथ धोती और बेडशीट के टुकड़ों के साथ अन्य चीजें पुलिस ने मौके से बरामद की है। वारदात को अंजाम देने के लिए लोहे की रॉड का इस्तेमाल किया गया था।
पुलिस की जांच में पता चला कि पोते ने दादा से मोबाइल खरीदने के लिए पैसों की मांग की थी। दादा ने पोते को पैसे देने से मना कर दिया। इसी को लेकर पहले दोनों में जमकर बहस हुई। बहस इतनी बढ़ गई कि दादा ने पोते को गाली दे दी। जिसके बाद गुस्साए पोते ने दादा पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इसके बाद नाबालिग के साथी अजहरुद्दीन उर्फ समीर ने बुजुर्ग पर ईंट से हमला किया।
दादा की हत्या के बाद नाबालिग और उसके साथी ने घर में पैसों की तलाश की लेकिन उन्हें पैसे नहीं मिले। आरोपियों से पूछताछ जारी है। साथ ही मामले की जांच की जा रही है।