बस्ती

बचपन में जिस दादा के कंधे पर बैठकर खेला उन्हीं का कर दिया पोते ने मर्डर; इस मामूली बात पर 12 साल का नाबालिग बना हत्यारा

UP Crime: नाबालिग पोते ने मामूली सी बात पर दादा की हत्या कर दी। नाबालिग लड़के ने अपने दोस्त के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। मामले की जांच की जा रही है।

बस्ती

Harshul Mehra

Aug 07, 2025

UP Crime
पोते ने की दादा की हत्या। फोटो सोर्स-Ai

UP Crime: उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक 12 साल के नाबालिग पोते ने अपने साथी के साथ मिलकर दादा की हत्या कर दी। नाबालिग और उसका साथी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं।

पैसों के लिए दादा की पोते ने हत्या की

बस्ती में एक रिटायर्ड फौजी रमापति पाण्डेय की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पैसों की मांग पूरी नहीं होने के कारण पोते ने अपने दोस्त के साथ मिलकर दादा को मौत के घाट उतार दिया। चौंकाने वाले तथ्य जांच के दौरान सामने आए हैं।

UP अधिकारी के आदेश ने उड़ाई CM योगी की नींद! यादव और मुस्लिम को किया 'टारगेट'; ताबड़तोड़ लिया गया ये एक्शन
बलिया
CM Yogi

लोहे की रॉड से पोते ने किया दादा पर हमला

मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह का कहना है कि 12 साल के नाबालिग ने 21 साल के अपनी साथी अजहरुद्दीन उर्फ समीर के साथ मिलकर दादा की मौत की साजिश रची। खून से सनी लोहे की पाइप, ईंट का टुकड़ा, खून से लथपथ धोती और बेडशीट के टुकड़ों के साथ अन्य चीजें पुलिस ने मौके से बरामद की है। वारदात को अंजाम देने के लिए लोहे की रॉड का इस्तेमाल किया गया था।

मोबाइल खरीदने के लिए मांगे थे पैसे

पुलिस की जांच में पता चला कि पोते ने दादा से मोबाइल खरीदने के लिए पैसों की मांग की थी। दादा ने पोते को पैसे देने से मना कर दिया। इसी को लेकर पहले दोनों में जमकर बहस हुई। बहस इतनी बढ़ गई कि दादा ने पोते को गाली दे दी। जिसके बाद गुस्साए पोते ने दादा पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इसके बाद नाबालिग के साथी अजहरुद्दीन उर्फ समीर ने बुजुर्ग पर ईंट से हमला किया।

आरोपियों से पूछताछ जारी

दादा की हत्या के बाद नाबालिग और उसके साथी ने घर में पैसों की तलाश की लेकिन उन्हें पैसे नहीं मिले। आरोपियों से पूछताछ जारी है। साथ ही मामले की जांच की जा रही है।

पुलिसवाले बने जल्लाद! नाबालिग को दी गई थर्ड डिग्री; प्राइवेट पार्ट पर मिले चोट के निशान; जानें सनसनीखेज मामला
एटा
UP Crime

#Crime

Published on:

07 Aug 2025 01:28 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Basti / बचपन में जिस दादा के कंधे पर बैठकर खेला उन्हीं का कर दिया पोते ने मर्डर; इस मामूली बात पर 12 साल का नाबालिग बना हत्यारा

