बचपन में जिस दादा के कंधे पर बैठकर खेला उन्हीं का कर दिया पोते ने मर्डर; इस मामूली बात पर 12 साल का नाबालिग बना हत्यारा

पुलिस की जांच में पता चला कि पोते ने दादा से मोबाइल खरीदने के लिए पैसों की मांग की थी। दादा ने पोते को पैसे देने से मना कर दिया। इसी को लेकर पहले दोनों में जमकर बहस हुई। बहस इतनी बढ़ गई कि दादा ने पोते को गाली दे दी। जिसके बाद गुस्साए पोते ने दादा पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इसके बाद नाबालिग के साथी अजहरुद्दीन उर्फ समीर ने बुजुर्ग पर ईंट से हमला किया।