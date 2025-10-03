चुस्त दुरुस्त रहेगी बस्ती पुलिस, पुलिस लाइन में हुआ आधुनिक व्यायामशाला का उद्घाटन

फोटो सोर्स: बस्ती पुलिस X, पुलिस लाइन में व्यायामशाला का उद्घाटन करते DIG
शुक्रवार को बस्ती पुलिस लाइन में एक आधुनिक व्यायामशाला का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्वेश्य जिले की पुलिस को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना है। आज वामा सारथी बस्ती एवं पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन, यूपी के तत्वावधान में आयोजित समारोह में DIG बस्ती रेंज संजीव त्यागी ने इस व्यायामशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर SP बस्ती अभिनंदन और CO सदर सत्येंद्र भूषण तिवारी सहित कई पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।
DIG ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह व्यायामशाला पुलिसकर्मियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने जोर दिया कि एक स्वस्थ और सक्षम पुलिस बल ही समाज में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर सकता है। डीआईजी ने महिला पुलिसकर्मियों और पुलिस परिवार की महिलाओं को भी इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया।
SP बस्ती अभिनंदन ने बताया कि मिशन शक्ति के पांचवें चरण के तहत यह पहल महिला सशक्तिकरण और आत्मविश्वास को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि यह पुलिस बल की वर्किंग कैपेसिटी में भी वृद्धि करेगी, SP ने विश्वास व्यक्त किया कि व्यायामशाला पुलिसकर्मियों को फिट और चुस्त-दुरुस्त बनाएगी। इस अवसर पर ASP श्यामकांत, CO स्वर्णिमा सिंह, RI व्रजेश कुमार पटेल सहित अन्य अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
बस्ती
उत्तर प्रदेश
