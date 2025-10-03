Patrika LogoSwitch to English

चुस्त दुरुस्त रहेगी बस्ती पुलिस, पुलिस लाइन में हुआ आधुनिक व्यायामशाला का उद्घाटन

स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, समाज की सुरक्षा और सेवा के लिए पुलिसकर्मी जितना ही फिट होगा उतना ही बेहतरी से समाज के प्रति दायित्व का निर्वहन कर पाएगा, यह बाते DIG बस्ती ने व्यामशाला के शुभारंभ पर कहे।

Oct 03, 2025

बस्ती

image

anoop shukla

Oct 03, 2025

Up news, basti news

फोटो सोर्स: बस्ती पुलिस X, पुलिस लाइन में व्यायामशाला का उद्घाटन करते DIG

शुक्रवार को बस्ती पुलिस लाइन में एक आधुनिक व्यायामशाला का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्वेश्य जिले की पुलिस को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना है। आज वामा सारथी बस्ती एवं पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन, यूपी के तत्वावधान में आयोजित समारोह में DIG बस्ती रेंज संजीव त्यागी ने इस व्यायामशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर SP बस्ती अभिनंदन और CO सदर सत्येंद्र भूषण तिवारी सहित कई पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

स्वस्थ और सक्षम पुलिस बल ही दे सकता समाज को सुरक्षा : DIG बस्ती रेंज

DIG ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह व्यायामशाला पुलिसकर्मियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने जोर दिया कि एक स्वस्थ और सक्षम पुलिस बल ही समाज में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर सकता है। डीआईजी ने महिला पुलिसकर्मियों और पुलिस परिवार की महिलाओं को भी इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया।

अभिनंदन, SP बस्ती

SP बस्ती अभिनंदन ने बताया कि मिशन शक्ति के पांचवें चरण के तहत यह पहल महिला सशक्तिकरण और आत्मविश्वास को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि यह पुलिस बल की वर्किंग कैपेसिटी में भी वृद्धि करेगी, SP ने विश्वास व्यक्त किया कि व्यायामशाला पुलिसकर्मियों को फिट और चुस्त-दुरुस्त बनाएगी। इस अवसर पर ASP श्यामकांत, CO स्वर्णिमा सिंह, RI व्रजेश कुमार पटेल सहित अन्य अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

UP Crime: डिप्टी सीएम के ऑफिस में तैनात अधिकारी पर जानलेवा हमला
लखनऊ

03 Oct 2025

03 Oct 2025 09:50 pm

बस्ती

बस्ती

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

