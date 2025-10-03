चुस्त दुरुस्त रहेगी बस्ती पुलिस, पुलिस लाइन में हुआ आधुनिक व्यायामशाला का उद्घाटन

शुक्रवार को बस्ती पुलिस लाइन में एक आधुनिक व्यायामशाला का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्वेश्य जिले की पुलिस को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना है। आज वामा सारथी बस्ती एवं पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन, यूपी के तत्वावधान में आयोजित समारोह में DIG बस्ती रेंज संजीव त्यागी ने इस व्यायामशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर SP बस्ती अभिनंदन और CO सदर सत्येंद्र भूषण तिवारी सहित कई पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।