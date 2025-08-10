बाइक चोरों के बड़े गैंग का पर्दाफाश, पहले करते थे रेकी…फिर उड़ाते थे बाइक, दस बाइक बरामद

रविवार को बस्ती पुलिस ने बड़ा गुंडवर्क किया है। थाना कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम की रात करीब संयुक्त कार्रवाई में रविवार को चोरी की 10 मोटरसाइकिल के साथ 5 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए। यह कार्रवाई रात करीब 2:30 बजे कोतवाली क्षेत्र के मुड़घाट पुल के पास चेकिंग के दौरान हुई। गिरफ्तार अभियुक्तों में सुनील, अजीत, ओमप्रकाश, चन्द्र कुमार और विदेशी राम शामिल हैं। पकड़े गए आरोपियों ने थाना कोतवाली, हरैया और कप्तानगंज क्षेत्र में हुई कई चोरियों का खुलासा किया है।