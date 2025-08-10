बाइक चोरों के बड़े गैंग का पर्दाफाश, पहले करते थे रेकी…फिर उड़ाते थे बाइक, दस बाइक बरामद

रविवार को बस्ती पुलिस ने बड़ा गुंडवर्क किया है। थाना कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम की रात करीब संयुक्त कार्रवाई में रविवार को चोरी की 10 मोटरसाइकिल के साथ 5 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए। यह कार्रवाई रात करीब 2:30 बजे कोतवाली क्षेत्र के मुड़घाट पुल के पास चेकिंग के दौरान हुई। गिरफ्तार अभियुक्तों में सुनील, अजीत, ओमप्रकाश, चन्द्र कुमार और विदेशी राम शामिल हैं। पकड़े गए आरोपियों ने थाना कोतवाली, हरैया और कप्तानगंज क्षेत्र में हुई कई चोरियों का खुलासा किया है।
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे गैंग बनाकर काम करते हैं, एक सदस्य घरों की रेकी करता है और जो घर खाली दिखता वहां सभी पहुंचकर चोरी की घटना को अंजाम देता है। चोरी के बाद गाड़ियों को कुछ दिन छुपा कर रखते हैं फिर जब पुलिस ढीली पड़ती है तब वे ग्राहक मिलने पर बेच देते, यदि इसमें मुश्किल हो रही तो वे सभी पार्ट्स अलग अलग कर मैकेनिक के यहां बेच देते।
SP बस्ती अभिनंदन सिंह ने बताया कि गैंग के कई सदस्यों पर क्रिमिनल के मुकदमे दर्ज हैं और पहले भी जेल जा चुके हैं। टीम में कोतवाली इंस्पेक्टर दिनेश चन्द्र, प्रभारी स्वाट टीम संतोष कुमार समेत कई पुलिसकर्मी शामिल रहे। बरामद वाहनों को थानों में जमा कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस बरामदगी से कई वाहन स्वामियों के मन में अपने बाइक मिलने की आशा जगी