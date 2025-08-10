10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बस्ती

बाइक चोरों के बड़े गैंग का पर्दाफाश, पहले करते थे रेकी…फिर उड़ाते थे बाइक, दस बाइक बरामद

बस्ती पुलिस ने वाहन चोरों के बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। ये गैंग काफी दिनों से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। गुड वर्क में दस बाइक भी बरामद हुई हैं।

बस्ती

anoop shukla

Aug 10, 2025

Up news, basti police
फोटो सोर्स: पत्रिका, बस्ती में वाहन चोरों के बड़े गैंग का पर्दाफाश

रविवार को बस्ती पुलिस ने बड़ा गुंडवर्क किया है। थाना कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम की रात करीब संयुक्त कार्रवाई में रविवार को चोरी की 10 मोटरसाइकिल के साथ 5 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए। यह कार्रवाई रात करीब 2:30 बजे कोतवाली क्षेत्र के मुड़घाट पुल के पास चेकिंग के दौरान हुई। गिरफ्तार अभियुक्तों में सुनील, अजीत, ओमप्रकाश, चन्द्र कुमार और विदेशी राम शामिल हैं। पकड़े गए आरोपियों ने थाना कोतवाली, हरैया और कप्तानगंज क्षेत्र में हुई कई चोरियों का खुलासा किया है।

एक सदस्य करता था रेकी, बाकी करते थे चोरी

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे गैंग बनाकर काम करते हैं, एक सदस्य घरों की रेकी करता है और जो घर खाली दिखता वहां सभी पहुंचकर चोरी की घटना को अंजाम देता है। चोरी के बाद गाड़ियों को कुछ दिन छुपा कर रखते हैं फिर जब पुलिस ढीली पड़ती है तब वे ग्राहक मिलने पर बेच देते, यदि इसमें मुश्किल हो रही तो वे सभी पार्ट्स अलग अलग कर मैकेनिक के यहां बेच देते।

ये भी पढ़ें

दरोगा के रिटायर पिता की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस के सामने कबूला ये सच
बरेली
image

गिरफ्तार बदमाश पहले भी जा चुके हैं जेल

SP बस्ती अभिनंदन सिंह ने बताया कि गैंग के कई सदस्यों पर क्रिमिनल के मुकदमे दर्ज हैं और पहले भी जेल जा चुके हैं। टीम में कोतवाली इंस्पेक्टर दिनेश चन्द्र, प्रभारी स्वाट टीम संतोष कुमार समेत कई पुलिसकर्मी शामिल रहे। बरामद वाहनों को थानों में जमा कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस बरामदगी से कई वाहन स्वामियों के मन में अपने बाइक मिलने की आशा जगी

ये भी पढ़ें

गोरखपुर में SSP की बड़ी कारवाई…लूट में संदिग्ध भूमिका मिलने पर चौकी इंचार्ज निलंबित
गोरखपुर
Up news, gorakhpur

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Aug 2025 09:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Basti / बाइक चोरों के बड़े गैंग का पर्दाफाश, पहले करते थे रेकी…फिर उड़ाते थे बाइक, दस बाइक बरामद

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.