गोरखपुर में SSP की बड़ी कारवाई…लूट में संदिग्ध भूमिका मिलने पर चौकी इंचार्ज निलंबित

गोरखपुर के गीडा थाना क्षेत्र के नौसढ़ चौकी इंचार्ज पर कप्तान की गाज आखिर गिर ही गई। बता दें कि राजस्थान से आए युवक से लूट की घटना हुई थी। इस मामले में नौसड़ पुलिस चौकी इंचार्ज शुभम श्रीवास्तव की भूमिका संदिग्ध मिलने पर SSP राजकरन नैय्यर ने उन्हें निलंबित का दिया है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में दो और पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, इसको लेकर विभागीय जांच भी शुरू हो गई है।
SSP राजकरन नय्यर ने पुलिस महकमे में फेरबदल करते हुए 3 चौकी प्रभारियों को लाइन हाजिर कर दिया। कई थाने व चौकी प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। एसएसपी ने शनिवार रात आजादनगर चौकी प्रभारी अमरेश कुमार सिंह, पादरी बाजार चौकी प्रभारी अश्वनी चौबे और गुलरिहा थाने पर तैनात रही महिला दारोगा प्रीति सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है। करमैनी चौकी प्रभारी रहे आशीष त्रिपाठी को आजादनगर चौकी का प्रभार सौंपा गया है। जबकि डांगीपार में तैनात रहे नवीन राय को इंजीनियरिंग कालेज चौकी भेजा गया है।
इंजीनियरिंग कालेज चौकी प्रभारी कमलेश प्रताप सिंह को नौसढ़ चौकी, कलेक्ट्रेट चौकी प्रभारी अशोक यादव को कैंपियरगंज थाने, राजघाट थाने के एसएसआई जयप्रकाश सिंह को मजनू चौकी और झंगहा थाने के एसएसआई राजेश यादव को कलेक्ट्रेट चौकी का प्रभार दिया गया है।
इसी तरह खजनी थाने में तैनात कृष्णानंद कुशवाहा को झंगहा के बरही चौकी, सीओ चौरीचौरा पेशी में तैनात दारोगा विकास मिश्रा को मेडिकल कालेज चौकी, पुलिस लाइन में तैनात साहब सिंह को पादरी बाजार चौकी, संजीव राय को आजाद चौक और सिकरीगंज थाने में तैनात भूपेंद्र तिवारी को करमैनी घाट चौकी का प्रभारी बनाया गया है।