गोरखपुर में SSP की बड़ी कारवाई…लूट में संदिग्ध भूमिका मिलने पर चौकी इंचार्ज निलंबित

SSP राजकरन नय्यर ने पुलिस महकमे में फेरबदल करते हुए 3 चौकी प्रभारियों को लाइन हाजिर कर दिया। कई थाने व चौकी प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। एसएसपी ने शनिवार रात आजादनगर चौकी प्रभारी अमरेश कुमार सिंह, पादरी बाजार चौकी प्रभारी अश्वनी चौबे और गुलरिहा थाने पर तैनात रही महिला दारोगा प्रीति सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है। करमैनी चौकी प्रभारी रहे आशीष त्रिपाठी को आजादनगर चौकी का प्रभार सौंपा गया है। जबकि डांगीपार में तैनात रहे नवीन राय को इंजीनियरिंग कालेज चौकी भेजा गया है।