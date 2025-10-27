Patrika LogoSwitch to English

बस्ती

Crime News: मंदिर से लौट रहे दलित परिवार पर हमला; दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट

Crime News: मंदिर से लौट रहे दलित परिवार पर हमला किया गया। दो पक्षों की मारपीट में कई लोग घायल हो गए। अपर पुलिस अधीक्षक श्यामाकांत ने कहा कि घटना का तुरंत संज्ञान लेते हुए मौके पर पुलिस टीम को भेजा गया।

बस्ती

image

Harshul Mehra

Oct 27, 2025

crime scene

प्रतीकात्मक तस्वीर, सोर्स पत्रिका

Crime News: यूपी के बस्ती में मंदिर दर्शन से लौट रहे एक दलित परिवार पर विशेष समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया। जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

मंदिर से लौट रहे दलित परिवार पर हमला

बताया जा रहा है कि दलित परिवार ऑटो से मंदिर से लौट रहा था। इस दौरान रास्ते में विशेष समुदाय के लोग बकरियां चरा रहे थे। रास्ता खाली कराने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई। विशेष समुदाय के लोगों ने दलित परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। जिसके कारण दलित परिवार के कई सदस्य घायल बताए जा रहे हैं।

फिलहाल स्थिति नियंत्रण में

अपर पुलिस अधीक्षक श्यामाकांत ने कहा कि घटना का तुरंत संज्ञान लेते हुए मौके पर पुलिस टीम को भेजा गया। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और तत्काल गिरफ्तारी के आदेश दिए गए। पुलिस का कहना है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल पुलिस गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात कर रही है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है।

आरोपियों की तलाश के लिए टीम का गठन

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गांव के लोगों को समझाया जा रहा है।जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके लिए टीम का गठन कर दिया गया है, साथ ही उनकी लोकेशन पता की जा रही है। पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ भी कर रही है।

