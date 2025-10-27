Crime News: मंदिर से लौट रहे दलित परिवार पर हमला; दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट

अपर पुलिस अधीक्षक श्यामाकांत ने कहा कि घटना का तुरंत संज्ञान लेते हुए मौके पर पुलिस टीम को भेजा गया। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और तत्काल गिरफ्तारी के आदेश दिए गए। पुलिस का कहना है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल पुलिस गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात कर रही है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है।