Beauty Tips in Hindi: बढ़ती उम्र के साथ त्वचा की ऐसे करें देखभाल, जल्दी नहीं दिखेंगी झुर्रियां

Beauty Tips in Hindi: उम्र बढऩे के साथ त्वचा में मौजूद इलास्टिक टिशू धीरे-धीरे नष्ट होने लगते हैं, यही वजह है कि स्किन ढीली पड़ जाती है और झुर्रिंयां पडऩी शुरू हो जाती हैं। उम्र के असर को पूरी तरह कम तो नहीं किया जा सकता, लेकिन थोड़ा कंट्रोल तो किया ही जा सकता है। कुछ उपाय, जो आपकी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखेंगे।

तेज धूप से बचें

स्किन बहुत सेंसेटिव होती है, इसलिए युवा त्चचा को भी तेज धूप के संपर्क से बचाना चाहिए और जब उम्र ज्यादा होने लगे, तो इस बात का ध्यान और ज्यादा रखना चाहिए। सूर्य की किरणों से त्वचा में एजिंग जल्दी होती है और वक्त से पहले आपकी त्वचा बेनूर हो सकती है। ऐसे में ध्यान रखें कि बाहर निकलते वक्त खुद को पूरी तरह से कवर करें। खासतौर पर दोपहर १२ से लेकर ३ बजे तक त्वचा का खास ध्यान रखें। आंखों के बचाव के लिए सनग्लासेज का इस्तेमाल करें। स्कार्फ, ग्लव्ज और शॉक्स का इस्तेमाल गर्मियों में खासतौर पर करें।

मेकअप कम से कम

मेकअप का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। केमिकल आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं। मेकअप प्रॉडक्ट्स की क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हल्का या किसी मौके पर ज्यादा मेकअप किया है, इसे रात को उतारना न भूलें। मेकअप रिमूव करके त्वचा को सांस लेने दें। ध्यान रखें कि मेकअप की परतों से पोर्स बंद हो जाते हैं, इससे त्वचा का नुकसान पहुंचता है, ऐसे में कम से कम रात को त्वचा को बिना मेकअप छोड़ें।

घरेलू उपाय आजमाएं

त्चचा पर फेस पैक लगाना है, तो आप अपनी रसोई में मौजूद चीजों का इस्तेमाल ही करें। तरह-तरह के फेस वॉश का इस्तेमाल करने से बेहतर है कि आप कभी-कभी बेसन, तेल, नींबू से उबटन बनाकर उससे त्वचा साफ करें। जितना ज्यादा आप घरेलू चीजों का इस्तेमाल करेंगे, त्वचा को उतना ही आराम मिलेगा। आप फेस में फ्रूट्स का रस भी दस मिनट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इससे त्वचा को पोषण मिलेगा और वह चमकदार बनेगी।

मॉइश्चराइजर और सनस्क्रीन

स्किन को नमी की जरूरत होती है। मॉइश्चराइजर के इस्तेमाल से स्किन की नमी बरकरार रहेगी, नहीं तो त्वचा रुखी और बेजान हो जाएगी। इसी के साथ यह भी ध्यान रखें कि धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन जरूर लगाएं। कम से कम २५ एसपीएफ वाली क्रीम तो होनी ही चाहिए। कंप्यूटर पर वर्क ज्यादा करते हैं या तेज रोशनी में अपना काम करते हैं, तब भी त्वचा को प्रॉटेक्ट करने के लिए सनस्क्रीन यूज करें।

फूड पर ध्यान दें

आप क्या खा रहे हैं, इस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। अपने आहार में ताजे फलों और हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें। प्रोटीन और विटामिन से भरपूर आहार लें। चीनी और नमक कम से कम लें। इससे त्वचा चमकदार बनी रहेगी। विटामिन सी से भरपूर फूड और ग्रीन टी भी आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने में मदद करेगी।

खूब सारा पानी

पानी का कोई विकल्प नहीं है। रोजाना कम से कम ३-साढ़े तीन लीटर पानी पीएं। इससे त्वचा लंबे समय तक जवां बनी रहेगी। ज्यादा पानी पीने से शरीर से विषैले तत्व भी बाहर निकल जाएंगे। गर्मी के दिनों में तो जितना हो सके पानी पीते रहें।

वर्कआउट जरूरी

मॉर्निंग वॉक, रनिंग और एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इससे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा और त्वचा चमकदार बनी रहेगी। मॉर्निंग वॉक से ताजी हवा भी मिलेगी।

भरपूर नींद जरूरी

७-८ घंटे की नींद जरूरी होती है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी, तो आपका इनर सिस्टम भी गड़बड़ा जाएगा, जिसका असर स्किन पर साफ नजर आएगा।

