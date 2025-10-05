Patrika LogoSwitch to English

ब्यूटी टिप्स

चांद जैसी चमक के लिए Karwa Chauth पर लगा सकती है ये घरेलू फेस पैक

Karwa Chauth 2025: अगर आप भी करवा चौथ पर चाहती हैं प्राकृतिक निखार, तो आजमाएं ये देसी घरेलू फेस पैक, जो आपकी स्किन को देगा चांद जैसी चमक।

2 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 05, 2025

Karva Chauth,Beauty tips, skin care, skin care routine,

Karwa Chauth beauty tips for glowing face|फोटो सोर्स –Grok

Karwa Chauth Skincare Tips: करवा चौथ का पर्व सिर्फ व्रत का नहीं, बल्कि अपने जीवनसाथी के लिए प्रेम और समर्पण का प्रतीक भी है। इस दिन हर सुहागन चाहती है कि वह सबसे खास दिखे जैसे चांद की पहली झलक हो। ऐसे में जरूरत है एक ऐसे स्किन केयर रूटीन की, जो आपकी त्वचा को अंदर से निखारे, वो भी बिना किसी केमिकल के।अगर आप भी चाहती हैं प्राकृतिक निखार, तो आजमाएं ये देसी घरेलू फेस पैक, जो आपकी स्किन को देगा चांद जैसी चमक।

बेसन और मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक

  • 1 चम्मच बेसन
  • 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी
  • 1 चुटकी हल्दी
  • गुलाबजल या कच्चा दूध – मिलाने के लिए

बेसन और मुल्तानी मिट्टी त्वचा से टॉक्सिन्स निकालते हैं और चेहरे को इंस्टेंट ग्लो देते हैं। हल्दी त्वचा को एंटीसेप्टिक टच देती है। इसे बनाने के लिए बताई गई सामग्री को मिलाकर एक स्मूद पेस्ट तैयार करें। इसे चेहरे और गर्दन पर लगाएं और 15 मिनट तक सूखने दें। फिर हल्के हाथों से रगड़ते हुए गुनगुने पानी से धो लें।

कॉफी और ऐलोवेरा फेस पैक

  • 1 चम्मच कॉफी पाउडर
  • 1 चम्मच ऐलोवेरा जेल (ताजा हो तो और बेहतर)

कॉफी त्वचा को डी-पफ और टाइट करती है, जबकि ऐलोवेरा उसे हाइड्रेट और सॉफ्ट बनाता है। इस पैक से थकी हुई त्वचा में नई जान आ जाती है। इसे बनाने के लिए दोनों सामग्री को मिलाकर पेस्ट बना लें। चेहरे पर 10-15 मिनट तक लगाएं और फिर गुनगुने पानी से धो लें।

दही का फेस पैक

  • 2 चम्मच ताजा दही
  • 1 चुटकी हल्दी
  • 1/2 चम्मच शहद

दही में मौजूद लैक्टिक एसिड डेड स्किन हटाता है और स्किन टोन को भी इवन करता है। हल्दी और शहद मिलकर त्वचा को चमकदार बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सभी सामग्री को अच्छे से मिलाएं और चेहरे पर लगाकर 15 मिनट तक छोड़ दें। फिर ठंडे पानी से धो लें।

चंदन-हल्दी फेस पैक

  • 1 चम्मच चंदन पाउडर
  • 1 चुटकी हल्दी
  • गुलाबजल – पेस्ट बनाने के लिए

चंदन त्वचा को ठंडक देता है, हल्दी दाग-धब्बों से मुक्त करती है और गुलाबजल स्किन को टोन करता है। यह पैक आपकी त्वचा को नैचुरल ब्राइटनेस देता है। इसे बनाने के लिए चंदन, हल्दी और गुलाबजल को मिलाकर पेस्ट बना लें। चेहरे पर लगाएं और सूखने के बाद धो लें

Karwa Chauth 2025: मेहंदी का झंझट नहीं! करवा चौथ पर अपनाएं ये 5 आसान आलता डिजाइन
फैशन
Karva Chauth

