चांद जैसी चमक के लिए Karwa Chauth पर लगा सकती है ये घरेलू फेस पैक

Karwa Chauth beauty tips for glowing face
Karwa Chauth Skincare Tips: करवा चौथ का पर्व सिर्फ व्रत का नहीं, बल्कि अपने जीवनसाथी के लिए प्रेम और समर्पण का प्रतीक भी है। इस दिन हर सुहागन चाहती है कि वह सबसे खास दिखे जैसे चांद की पहली झलक हो। ऐसे में जरूरत है एक ऐसे स्किन केयर रूटीन की, जो आपकी त्वचा को अंदर से निखारे, वो भी बिना किसी केमिकल के।अगर आप भी चाहती हैं प्राकृतिक निखार, तो आजमाएं ये देसी घरेलू फेस पैक, जो आपकी स्किन को देगा चांद जैसी चमक।
बेसन और मुल्तानी मिट्टी त्वचा से टॉक्सिन्स निकालते हैं और चेहरे को इंस्टेंट ग्लो देते हैं। हल्दी त्वचा को एंटीसेप्टिक टच देती है। इसे बनाने के लिए बताई गई सामग्री को मिलाकर एक स्मूद पेस्ट तैयार करें। इसे चेहरे और गर्दन पर लगाएं और 15 मिनट तक सूखने दें। फिर हल्के हाथों से रगड़ते हुए गुनगुने पानी से धो लें।
कॉफी त्वचा को डी-पफ और टाइट करती है, जबकि ऐलोवेरा उसे हाइड्रेट और सॉफ्ट बनाता है। इस पैक से थकी हुई त्वचा में नई जान आ जाती है। इसे बनाने के लिए दोनों सामग्री को मिलाकर पेस्ट बना लें। चेहरे पर 10-15 मिनट तक लगाएं और फिर गुनगुने पानी से धो लें।
दही में मौजूद लैक्टिक एसिड डेड स्किन हटाता है और स्किन टोन को भी इवन करता है। हल्दी और शहद मिलकर त्वचा को चमकदार बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सभी सामग्री को अच्छे से मिलाएं और चेहरे पर लगाकर 15 मिनट तक छोड़ दें। फिर ठंडे पानी से धो लें।
चंदन त्वचा को ठंडक देता है, हल्दी दाग-धब्बों से मुक्त करती है और गुलाबजल स्किन को टोन करता है। यह पैक आपकी त्वचा को नैचुरल ब्राइटनेस देता है। इसे बनाने के लिए चंदन, हल्दी और गुलाबजल को मिलाकर पेस्ट बना लें। चेहरे पर लगाएं और सूखने के बाद धो लें
