चांद जैसी चमक के लिए Karwa Chauth पर लगा सकती है ये घरेलू फेस पैक

Karwa Chauth Skincare Tips: करवा चौथ का पर्व सिर्फ व्रत का नहीं, बल्कि अपने जीवनसाथी के लिए प्रेम और समर्पण का प्रतीक भी है। इस दिन हर सुहागन चाहती है कि वह सबसे खास दिखे जैसे चांद की पहली झलक हो। ऐसे में जरूरत है एक ऐसे स्किन केयर रूटीन की, जो आपकी त्वचा को अंदर से निखारे, वो भी बिना किसी केमिकल के।अगर आप भी चाहती हैं प्राकृतिक निखार, तो आजमाएं ये देसी घरेलू फेस पैक, जो आपकी स्किन को देगा चांद जैसी चमक।