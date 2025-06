Banana Peel Off Mask For Hair: केले के छिलके से बनाएं हेयर पील ऑफ मास्क, पाएं मजबूत, घने और चमकदार बाल

Banana Peel Off Mask For Hair: अगर आप केमिकल युक्त हेयर प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से थक चुके हैं और कोई नेचुरल, सस्ता व असरदार उपाय ढूंढ़ रहे हैं, तो केले के छिलके से बना यह पील-ऑफ मास्क जरूर आजमाएं। यह बालों की खोई हुई चमक और जान भी वापस ला सकता है।

भारत•Jun 28, 2025 / 10:54 am• MEGHA ROY

Natural Hair Mask with Banana Peel

फोटो सोर्स – Freepik

Banana Peel Off Mask For Hair: केला सेहत के लिए कितना फायदेमंद है, यह तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि केले का छिलका भी आपके बालों को स्वस्थ और खूबसूरत बनाने में कमाल का काम करता है? अक्सर लोग केले के छिलके को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन इसमें मौजूद पोषक तत्व जैसे विटामिन A, B, C, E, आयरन, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स बालों को गहराई से पोषण देने का काम करते हैं।