Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ब्यूटी टिप्स

Beauty Tips: रोजाना काजल और आईलाइनर लगाने से हो सकते हैं आंखों के गंभीर नुकसान

Beauty Tips: आजकल सुंदर और अट्रैक्टिव दिखने के लिए महिलाएं मेकअप करना बहुत पसंद करती हैं। यह एक अनोखी खूबसूरती पाने का तरीका बन गया है, जो चेहरे की सबसे आम समस्याओं को छिपाने में मदद करता है।

2 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 24, 2025

eyeliner daily use risks,eyeliner and eye infection,kajal damage to eyes,

Eye irritation from makeup|फोटो सोर्स – Freepik

Beauty Tips: आजकल सुंदर और अट्रैक्टिव दिखने के लिए महिलाएं मेकअप करना बहुत पसंद करती हैं। यह एक अनोखी खूबसूरती पाने का तरीका बन गया है, जो चेहरे की सबसे आम समस्याओं को छिपाने में मदद करता है। इसके लिए कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे काजल, मस्कारा, और आईशैडो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका रोजाना इस्तेमाल आपकी खूबसूरती को नुकसान पहुंचा सकता है? क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही से आपकी त्वचा पर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। इस आर्टिकल में हम जानते हैं इसके नुकसान के बारे में।

आंखों में जलन और एलर्जी

रोजाना काजल या आईलाइनर लगाने से कई बार आंखों में जलन, लालिमा या खुजली जैसी समस्या हो जाती है। खासतौर पर अगर आप वॉटरलाइन पर काजल लगाती हैं, तो यह आंखों के अंदर के हिस्से तक पहुंच सकता है और इंफेक्शन का खतरा बढ़ा देता है।

ड्राईनेस और इरिटेशन

अधिकतर आई प्रोडक्ट्स में केमिकल्स और प्रिज़रवेटिव्स होते हैं जो लंबे समय तक इस्तेमाल से आंखों की नमी छीन लेते हैं। इससे आंखों में सूखापन और इरिटेशन बढ़ जाती है, जिससे विजन पर भी असर पड़ सकता है।

इंफेक्शन का बढ़ता खतरा

काजल या आईलाइनर ब्रश को बार-बार इस्तेमाल करने से उस पर बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं। इन्हें साफ किए बिना लगाने से आंखों में बैक्टीरियल इंफेक्शन हो सकता है, जो आगे चलकर कॉर्निया को भी नुकसान पहुंचा सकता है।

नकली या सस्ते प्रोडक्ट्स से बढ़ता खतरा

मार्केट में कई काजल और आईलाइनर ऐसे मिलते हैं जो बेहद सस्ते होते हैं, लेकिन उनमें मिलावट और हानिकारक तत्व मौजूद होते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स आंखों की स्किन और रेटिना पर बुरा असर डाल सकते हैं, जिससे लंबे समय में नजर कमजोर होने की संभावना रहती है।

सुरक्षित तरीके से करें इस्तेमाल

  • हमेशा ब्रांडेड और ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करें।
  • सोने से पहले आंखों का मेकअप अच्छी तरह से साफ करें।
  • अपना मेकअप दूसरों के साथ शेयर न करें।
  • हफ्ते में 1-2 दिन आंखों को मेकअप-फ्री रखें, ताकि उन्हें आराम मिल सके।

ये भी पढ़ें

Skincare For Men: पुरुषों की स्किन के लिए ब्यूटी हैक, फिटकरी को ऐसे करें इस्तेमाल
ब्यूटी टिप्स
alum benefits for men,natural skincare remedies,glowing skin for men naturally,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

24 Oct 2025 03:07 pm

Hindi News / Lifestyle News / Beauty Tips / Beauty Tips: रोजाना काजल और आईलाइनर लगाने से हो सकते हैं आंखों के गंभीर नुकसान

बड़ी खबरें

View All

ब्यूटी टिप्स

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Pre Bridal Hair Care Tips: दुल्हन के बालों के लिए 7 अहम हेयर केयर टिप्स, जो रख सकते हैं आपके बालों को खूबसूरत

Pre bridal hair care tips, Bridal hair care routine, Beautiful bridal hair,
ब्यूटी टिप्स

Bridal Glowing Juice: शादी के दिन ग्लो करने के लिए, दुल्हन रोजाना पी सकती है ये 4 होममेड नेचुरल जूस

Best drinks for glowing skin, Indian bridal glow secrets, Wedding day skincare routine,
ब्यूटी टिप्स

Benefits Of Sunscreen: धूप में भी रखे आपकी स्किन को ग्लोइंग, ऐसे करता है सनस्क्रीन पिगमेंटेशन को कंट्रोल

Benefits of sunscreen, Sunscreen for pigmentation, How sunscreen prevents pigmentation, Sunscreen for glowing skin, Sunscreen benefits for skin, SPF for pigmentation control,
लाइफस्टाइल

White Hair Reason: कम उम्र में सफेद बाल? यह एक विटामिन आपकी हेयर हेल्थ बिगाड़ सकता है

premature gray hair, Vitamin B12 deficiency, causes of white hair,
लाइफस्टाइल

Shilajit Benefits for Skin : झुर्रियां कम करने और कोलेजन बढ़ाने में शिलाजीत के फायदे , चमकदार, जवां त्वचा के लिए शिलाजीत का उपयोग कैसे करें

लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.