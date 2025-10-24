Beauty Tips: रोजाना काजल और आईलाइनर लगाने से हो सकते हैं आंखों के गंभीर नुकसान

Eye irritation from makeup|फोटो सोर्स – Freepik
Beauty Tips: आजकल सुंदर और अट्रैक्टिव दिखने के लिए महिलाएं मेकअप करना बहुत पसंद करती हैं। यह एक अनोखी खूबसूरती पाने का तरीका बन गया है, जो चेहरे की सबसे आम समस्याओं को छिपाने में मदद करता है। इसके लिए कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे काजल, मस्कारा, और आईशैडो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका रोजाना इस्तेमाल आपकी खूबसूरती को नुकसान पहुंचा सकता है? क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही से आपकी त्वचा पर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। इस आर्टिकल में हम जानते हैं इसके नुकसान के बारे में।
रोजाना काजल या आईलाइनर लगाने से कई बार आंखों में जलन, लालिमा या खुजली जैसी समस्या हो जाती है। खासतौर पर अगर आप वॉटरलाइन पर काजल लगाती हैं, तो यह आंखों के अंदर के हिस्से तक पहुंच सकता है और इंफेक्शन का खतरा बढ़ा देता है।
अधिकतर आई प्रोडक्ट्स में केमिकल्स और प्रिज़रवेटिव्स होते हैं जो लंबे समय तक इस्तेमाल से आंखों की नमी छीन लेते हैं। इससे आंखों में सूखापन और इरिटेशन बढ़ जाती है, जिससे विजन पर भी असर पड़ सकता है।
काजल या आईलाइनर ब्रश को बार-बार इस्तेमाल करने से उस पर बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं। इन्हें साफ किए बिना लगाने से आंखों में बैक्टीरियल इंफेक्शन हो सकता है, जो आगे चलकर कॉर्निया को भी नुकसान पहुंचा सकता है।
मार्केट में कई काजल और आईलाइनर ऐसे मिलते हैं जो बेहद सस्ते होते हैं, लेकिन उनमें मिलावट और हानिकारक तत्व मौजूद होते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स आंखों की स्किन और रेटिना पर बुरा असर डाल सकते हैं, जिससे लंबे समय में नजर कमजोर होने की संभावना रहती है।
बड़ी खबरेंView All
ब्यूटी टिप्स
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य