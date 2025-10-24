Beauty Tips: रोजाना काजल और आईलाइनर लगाने से हो सकते हैं आंखों के गंभीर नुकसान

Beauty Tips: आजकल सुंदर और अट्रैक्टिव दिखने के लिए महिलाएं मेकअप करना बहुत पसंद करती हैं। यह एक अनोखी खूबसूरती पाने का तरीका बन गया है, जो चेहरे की सबसे आम समस्याओं को छिपाने में मदद करता है। इसके लिए कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे काजल, मस्कारा, और आईशैडो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका रोजाना इस्तेमाल आपकी खूबसूरती को नुकसान पहुंचा सकता है? क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही से आपकी त्वचा पर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। इस आर्टिकल में हम जानते हैं इसके नुकसान के बारे में।