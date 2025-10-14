Health Alert: आंखों का फड़कना अपशगुन नहीं, हो सकता है इन विटामिन्स की कमी का संकेत

Health tips for eye twitching|फोटो सोर्स – Freepik
Health Alert: अक्सर जब हमारी आंख फड़कने लगती है, तो लोग इसे किसी शुभ या अशुभ संकेत से जोड़ देते हैं।किसी को लगता है कि यह आने वाले किसी अच्छे समाचार का संकेत है, तो कोई इसे अपशगुन मान लेता है।लेकिन क्या आप जानते हैं कि विज्ञान के नजरिए से आंख का फड़कना शरीर में कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की कमी का भी संकेत हो सकता है? जानिए आखिर आंखें फड़कने का कारण क्या है।
मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल है जो मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। जब शरीर में इसकी मात्रा कम हो जाती है, तो मांसपेशियां जरूरत से ज्यादा संवेदनशील हो जाती हैं, जिससे आंखों की पलकें बार-बार फड़कने लगती हैं।
पोटैशियम भी शरीर के लिए जरूरी इलेक्ट्रोलाइट है जो मांसपेशियों के संकुचन और तंत्रिका संकेतों को कंट्रोल करता है। इसकी कमी से मांसपेशियों में झटके या ऐंठन हो सकती है, जिसका असर आंखों की पलकों पर भी पड़ सकता है।
विटामिन B12 हमारे नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाता है। इसकी कमी से तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंच सकता है और नतीजा ये होता है कि मांसपेशियां ठीक से काम नहीं करतीं जिससे आंख फड़कने जैसी दिक्कतें सामने आती हैं। यह कमी खासतौर पर उन लोगों में ज्यादा देखी जाती है जो पूरी तरह शाकाहारी हैं।
अगर आपकी आंखें फड़क रही हैं और पोषण की कोई कमी नहीं है, तो इसके पीछे नींद की कमी और तनाव सबसे आम वजहें हो सकती हैं। लगातार तनाव में रहने या ठीक से आराम न मिलने से शरीर में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ जाता है, जिससे तंत्रिकाएं ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं और पलकों की मांसपेशियां फड़कने लगती हैं।
