Health Alert: आंखों का फड़कना अपशगुन नहीं, हो सकता है इन विटामिन्स की कमी का संकेत

Health Alert: अक्सर जब हमारी आंख फड़कने लगती है, तो लोग इसे किसी शुभ या अशुभ संकेत से जोड़ देते हैं।किसी को लगता है कि यह आने वाले किसी अच्छे समाचार का संकेत है, तो कोई इसे अपशगुन मान लेता है।लेकिन क्या आप जानते हैं कि विज्ञान के नजरिए से आंख का फड़कना शरीर में कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की कमी का भी संकेत हो सकता है? जानिए आखिर आंखें फड़कने का कारण क्या है।