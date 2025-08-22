Beauty Tips: Niacinamide सीरम क्या है? स्किन को कैसे करता है ग्लोइंग और पिम्पल-फ्री

Beauty Tips: ब्यूटी स्किनकेयर में आजकल Niacinamide सीरम हर लड़की की पहली पसंद बन चुकी है। यह सेलिब्रिटी से लेकर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर तक भी इस्तेमाल करते नजर आते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल होता होगा कि आखिर नियासिनामाइड है क्या? अगर आप भी इन्हीं लोगों में से हैं और आपको भी जानना है स्किन पर इसके क्या-क्या फायदे हैं तो आइए जानते हैं इस ब्यूटी स्किनकेयर के बारे में।
नियासिनामाइड (Niacinamide) ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसे सिर्फ हाइप नहीं बल्कि साइंस भी सपोर्ट करता है। दरअसल, यह विटामिन B3 का एक रूप है, जो लंबे समय तक स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाए रखने में मदद करता है। अच्छी बात यह है कि यह कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल या हार्श स्टेरॉयड नहीं है, बल्कि एक जेंटल इंग्रेडिएंट है जिसे रोज़ाना के स्किन केयर रूटीन में शामिल करना फायदेमंद है।
नियासिनामाइड कब और कैसे लगाएं? (How to apply Niacinamide)
सबसे पहले हल्के क्लींजर से चेहरा धो लें। इसके बाद कुछ बूंदें सीरम की लेकर पूरे चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज करें। फिर मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है ताकि सीरम लॉक हो जाए। सुबह लगाते समय हमेशा सनस्क्रीन लगाना न भूलें। इसे दिन और रात दोनों टाइम लगाया जा सकता है।
कौन-सा सीरम सही रहेगा?
शुरुआत के लिए 10% नियासिनामाइड सीरम अच्छा विकल्प माना जाता है। यह हल्का, नॉन-ऑयली और जल्दी एब्जॉर्ब हो जाने वाला फॉर्मूला होता है। मार्केट में कई ब्रांड्स मौजूद हैं, लेकिन चुनाव करते समय अपनी स्किन टाइप को ध्यान में रखना सबसे जरूरी है।