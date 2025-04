Body Tanning Removal: घर पर बनाएं टैनिंग रिमूवर पैक, केमिकल फ्री और असरदार

अक्सर लोग इस समस्या से निपटने के लिए महंगे स्किनकेयर प्रोडक्ट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन इनमें मौजूद केमिकल्स लंबे समय में त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि, घरेलू नुस्खे की मदद से चेहरे और बॉडी की टैनिंग को हटाया जा सकता है। आइए जानते हैं कैसे।

कैसे बनाएं होममेड बॉडी स्क्रब (How to Make a Homemade Body Scrub) सबसे पहले भीगी हुई चना दाल को मिक्सर में हल्का दरदरा पीस लें। ध्यान रहे कि यह पूरी तरह स्मूद पेस्ट न बने, बल्कि थोड़ा ग्रेनी टेक्सचर रहे ताकि स्क्रबिंग अच्छे से हो सके।अब इस दरदरे मिश्रण में बेसन, एलोवेरा जेल और टमाटर का रस मिलाएं।आप चाहें तो इसमें एक चुटकी हल्दी भी मिला सकते हैं, जिससे इसके एंटी-बैक्टीरियल गुण और बढ़ जाते हैं।

स्क्रब का इस्तेमाल कैसे करें (How to use a scrub) इस स्क्रब को लगाने से पहले अपनी स्किन को हल्का गीला कर लें।फिर स्क्रब को धीरे-धीरे सर्कुलर मोशन में शरीर पर लगाएं। ध्यान रखें कि स्किन पर ज्यादा जोर से न रगड़ें।कुछ मिनट तक स्क्रब करें, फिर इसे गुनगुने पानी से धो लें।इसके बाद नारियल तेल या मॉइस्चराइजर लगाएं ताकि त्वचा नरम और हाइड्रेटेड बनी रहे।

स्क्रब के लाभ (Benefits of scrub) चना दाल और बेसन: स्किन से डेड सेल्स हटाकर नेचुरल एक्सफोलिएशन करते हैं और निखार लाते हैं। टमाटर का रस: इसमें मौजूद लाइकोपीन टैनिंग को कम करता है और त्वचा को ताजगी देता है।

एलोवेरा: ठंडक और नमी प्रदान करता है, जिससे स्किन सॉफ्ट और हेल्दी रहती है। डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।