Cinnamon and Honey Benefits: सुबह पिएं शहद और दालचीनी वाला गर्म पानी, स्किन यंग और फ्रेश रह सकती है

स्किन को बनाता है हेल्दी और ग्लोइंग (Cinnamon and honey benefits for face whitening) शहद में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स और एंटी-बैक्टीरियल गुण त्वचा को गहराई से साफ करते हैं और इंफेक्शन से बचाते हैं। वहीं, दालचीनी शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती है, जिससे त्वचा को ज़रूरी पोषण और ऑक्सीजन समय पर मिलती है। इससे स्किन में नैचुरल ग्लो बना रहता है और वह हेल्दी दिखती है।

शहद-दालचीनी पानी शरीर को डिटॉक्स करता है (Honey-cinnamon water detoxes the body) हर सुबह शहद-दालचीनी वाला गर्म पानी पीने से शरीर में जमा टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। जब शरीर अंदर से साफ होता है, तो उसका असर चेहरे पर भी दिखता है। मुंहासे, रैशेज और ड्राईनेस जैसी समस्याएं धीरे-धीरे कम होने लगती हैं।

कैसे करें सेवन? (How to consume Cinnamon and honey water?) गुनगुने पानी में आधा चम्मच दालचीनी पाउडर और एक चम्मच शहद मिलाएं। इसे सुबह खाली पेट पिएं। कुछ ही हफ्तों में फर्क साफ नजर आने लगेगा।इस नैचुरल ड्रिंक को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और पाएं खूबसूरत, फ्रेश और यंग दिखने वाली त्वचा, बिना किसी महंगे स्किन प्रोडक्ट के।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।