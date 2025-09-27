Patrika LogoSwitch to English

ब्यूटी टिप्स

Faster Hair Growth Oil : लंबे और शाइनी बाल चाहते हैं? अपनाइए ये 3 सीक्रेट ऑयल

Faster Hair Growth Oil: बालों को लंबा, घना और मजबूत बनाने के लिए नारियल या आर्गन ऑयल ही नहीं, बल्कि कुछ कम जाने-माने तेल भी बेहद असरदार हैं। जानें इन 3 ऑयल के फायदे और इस्तेमाल का तरीका।

भारत

Dimple Yadav

Sep 27, 2025

Faster Hair Growth Oil
Faster Hair Growth Oil (photo- freepik)

Faster Hair Growth Oil: आजकल हेयर ऑयल का क्रेज काफी बढ़ता ही जा रहा है। जहां कई महिलाएं हेयर सीरम और मार्केट के तैयार प्रोडक्ट्स पर भरोसा करती हैं, वहीं अब बहुत लोग फिर से नेचुरल ऑयल्स की ओर लौट रहे हैं। और सच कहें तो इनका असर वाकई कमाल का देखने को मिलता है। अगर आप भी लंबे, घने और मजबूत बाल की चाह रखते हैं, तो कुछ ऐसे अंडररेटेड और कम प्रसिद्ध तेल हैं हम बताने वाले हैं जिन्हें अपनाकर आप बालों की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं।

मनकेट्टी तेल (Manketti Oil)

मनकेट्टी तेल (Manketti Oil) थोड़ी नई चीज़ लग सकती है, लेकिन इसका इतिहास नारियल और आर्गन तेल जितना पुराना है। इसमें मौजूद फैटी एसिड बालों को नरम, चमकदार और लंबा बनाने में मदद करता है। इसके अलावा, इसमें प्रोटीन की अच्छी मात्रा होने की वजह से यह कमजोर और टूटते हुए बालों को रिपेयर करता है। अगर आप कुछ नया ट्राय करना चाहते हैं, तो Manketti तेल एक बढ़िया ऑप्शन है।

देवदार का तेल (Cedarwood Oil)

देवदार का तेल (Cedarwood Oil) आमतौर पर परफ्यूम में इस्तेमाल होता है, लेकिन यह स्कैल्प की ऑयल ग्रंथियों को संतुलित करके बालों की ग्रोथ बढ़ाने में मदद करता है। इसके एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण डैंड्रफ जैसी समस्याओं को भी ठीक करते हैं। इसे नियमित इस्तेमाल करें और धीरे-धीरे बालों में फर्क देखें।

क्लेरी सेज एसेंशियल ऑयल (Clary Sage Essential Oil)

क्लेरी सेज (Clary sage) एक रेर एसेन्शियल ऑयल है, जो बालों को मजबूत बनाता है और ब्रेकेज़ कम करता है। इसमें linalyl acetate होता है, जो सेल ग्रोथ को बढ़ाता है। इसके अलावा, यह तनाव कम करने में मदद करता है और स्ट्रेस की वजह से होने वाले बाल झड़ने को रोकता है। Clary sage बालों को नरम बनाता है, स्कैल्प की समस्याओं से लड़ता है और हेडलाइन और पैचेस में भी बालों की ग्रोथ बढ़ाता है।

तेल कैसे लगाएं?

अपने पसंदीदा कैरियर ऑयल (जैसे नारियल, शेया या एवोकाडो) में इन तेलों को मिलाएं। मिश्रण को हल्का पतला कर लें।उंगलियों की मदद से 3 मिनट तक स्कैल्प पर गोल-गोल मसाज करें, जिससे ब्लड फ्लो बढ़े। तेल को पूरे स्कैल्प और बालों की लंबाई पर लगाएं। 1 घंटे के लिए छोड़ दें, फिर हल्के गुनगुने पानी से शैम्पू और कंडीशनर से धो लें। कुछ महीनों में फर्क साफ दिखेगा।

27 Sept 2025 04:48 pm

