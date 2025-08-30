Patrika LogoSwitch to English

Retinol For Skin: फाइन लाइंस और झुर्रियों को कहें अलविदा, बस रेटिनॉल लगाए

Retinol For Skin: रेटिनॉल का क्रेज लोगों में काफी देखने को मिल रहा है। सेलिब्रिटी से लेकर इंस्टाग्राम इंफ्लुएंसर तक सभी रेटिनॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं।अगर आप भी जानना चाहते हैं कि रेटिनॉल फेस सीरम क्या है, तो इस आर्टिकल में विस्तार से बताया गया है।

भारत

MEGHA ROY

Aug 30, 2025

फोटो सोर्स – Freepik


Retinol For Skin: अगर त्वचा पर फाइन लाइन्स या झुर्रियां नजर आने लगती हैं तो इससे छुटकारा पाने के लिए लोग स्किन पर कई तरह के ब्यूटी तत्व का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अभी रेटिनॉल का क्रेज लोगों में काफी देखने को मिल रहा है। सेलिब्रिटी से लेकर इंस्टाग्राम इंफ्लुएंसर तक सभी रेटिनॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में कई लोग इन्फ्लुएंस होकर रेटिनॉल फेस सीरम तो मंगवा लेते हैं, लेकिन कई लोगों को ये मालूम नहीं होता कि ये होता क्या है, इसके फायदे क्या हैं और इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि रेटिनॉल फेस सीरम क्या है, तो यहां इस आर्टिकल में विस्तार से बताया गया है।

रेटिनॉल क्या है? (What is Retinol)

रेटिनॉल असल में एक बेहतरीन स्किनकेयर तत्व है जिसमें विटामिन A का एक एक्टिव रूप होता है जो त्वचा की सेल्स को रिपेयर करता है और फाइन लाइन्स को भी कम करता है। यह त्वचा की आउटर लेयर को एक्सफोलिएट करता है और कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे त्वचा यंग और फ्रेश नजर आती है। साथ ही यह पोर्स को डीप क्लीन करता है जिससे दाग-धब्बे, ब्लैकहेड्स की समस्या भी कम होती है। रेटिनॉल नेचुरल तौर पर भी प्राप्त किया जा सकता है, जैसे शकरकंद, गाजर, पालक, अंडे की जर्दी और फिश ऑयल से।

रेटिनॉल लगाने के फायदे (Benefits of Retinol)

  • फाइन लाइन्स और झुर्रियों में कमी
  • पोर्स की गहराई से सफाई
  • त्वचा का ग्लो बढ़ाना
  • पिग्मेंटेशन और डार्क स्पॉट्स कम करना

रेटिनॉल का इस्तेमाल कैसे करें? (How to use Retinol)

  • रात को चेहरा धोने के बाद हल्का सा सीरम चेहरे और गर्दन पर लगाएं।
  • हफ्ते में 3-4 बार इस्तेमाल करें।
  • दिन में अगर स्किन पर रेटिनॉल लगाया हो तो हमेशा सनस्क्रीन लगाना न भूलें।

िसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Updated on:

30 Aug 2025 01:04 pm

Published on:

30 Aug 2025 12:51 pm

Retinol For Skin: फाइन लाइंस और झुर्रियों को कहें अलविदा, बस रेटिनॉल लगाए

