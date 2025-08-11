11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ब्यूटी टिप्स

Skin Pigmentation: पिग्मेंटेशन से परेशान हैं? इस फ्रूट्स के फेस पैक हैं चेहरे के लिए असरदार

Skin Pigmentation: अगर आपको पिग्मेंटेशन है तो पपीता होममेड फेस पैक एक नैचुरल और असरदार तरीका हो सकता है। यह आपकी त्वचा को चमकदार भी बनाए रखेगा।

भारत

MEGHA ROY

Aug 11, 2025

papaya facepack, skincare tips, papaya for skincare, fruits for skincare tips ,
Papaya face pack for pigmentation फोटो सोर्स – Freepik

Skin Pigmentation Removing Tips: पपीता सेहत के लिए जितना फायदेमंद है, उतना ही त्वचा से जुड़ी समस्याओं के लिए असरदार है। जी हां, त्वचा पर पपीता फेस पैक लगाने से चेहरे को कई प्रकार से लाभ मिलता है, जैसे पिग्मेंटेशन को दूर करना, अनचाहे बालों को हटाने में मदद करना, मुहांसों को कम करना और त्वचा को निखारना। इसके अलावा, पपीते का उपयोग चेहरे के काले धब्बों, झुर्रियों और झाइयों को भी घटाने में सहायक है। क्योंकि इसमें मौजूद विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स त्वचा को पोषण देते हैं और उसे स्वस्थ बनाते हैं। अगर आपको भी पिग्मेंटेशन है या चेहरे पर कोई अन्य समस्या है, तो आप पपीते का फेस पैक इस्तेमाल कर सकते हैं। यह त्वचा की रंगत को सुधारने के साथ-साथ त्वचा को चमकदार भी बनाता है।

पपीता और कच्चा दूध फेस पैक (Papaya And Raw Milk Facepack)

कच्चा दूध नैचुरल क्लींजर है, जो त्वचा की गहराई से सफाई करता है। पपीते के साथ मिलकर यह झाइयों और दाग-धब्बों को कम करने में मदद करता है। एक चम्मच कच्चे दूध में तीन चम्मच मैश किया हुआ पपीता डालकर फेस पर लगाएं। कुछ मिनट बाद साफ पानी से धो लें। हफ्ते में 2-3 बार इसका उपयोग करने से त्वचा ज्यादा निखरी और तरोताजा दिखेगी।

ये भी पढ़ें

Glowing Skincare Tips: रक्षाबंधन 2025 के दिन चमकें बिना ज्यादा खर्च किए, ये टिप्स आपको देंगे इंस्टेंट चमक
लाइफस्टाइल
Rakhi Special Beauty Tips, Glowing Skincare Tips

पपीता और शहद फेस पैक (Papaya And Honey Facepack)

चेहरे पर मौजूद झाइयों और दाग-धब्बों को कम करने के लिए पपीता और शहद का पैक बेहद असरदार है। यह खासतौर पर ड्राई स्किन वालों के लिए फयदेमंद माना जाता है। इसके लिए आधा कप पका पपीता मैश करें, उसमें दो चम्मच दूध और एक चम्मच शहद मिलाएं। इस मिश्रण को चेहरे और गर्दन पर समान रूप से लगाएं। कबरई 15-20 मिनट बाद पानी से धो लें। इससे त्वचा मुलायम होगी और चेहरे की रंगत में निखार आएगा।

पपीता और संतरा फेस पैक (Papaya And Orange Facepack)

संतरा और पपीता दोनों ही विटामिन सी से भरपूर होते हैं, जो त्वचा को उजला और हेल्दी बनाते हैं। इनके एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण स्किन की लालिमा और जलन को कम करने में मदद करते हैं। एक पके पपीते को मैश करें और उसमें 5-6 संतरे के टुकड़ों का रस मिला लें। तैयार मिश्रण को चेहरे पर लगाएं और सूखने के बाद मिनट बाद धो लें। हफ्ते में दो बार इस्तेमाल से टैनिंग, डार्क स्पॉट और पिग्मेंटेशन की समस्या में राहत मिल सकती है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

Homemade Scrub: किचन में रखी इन 4 चीजों से बनाएं ब्यूटी स्क्रब और पाएं सुंदर त्वचा
लाइफस्टाइल
homemade scrub for face, Homemade Scrub, beauty tips,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

11 Aug 2025 12:49 pm

Hindi News / Lifestyle News / Beauty Tips / Skin Pigmentation: पिग्मेंटेशन से परेशान हैं? इस फ्रूट्स के फेस पैक हैं चेहरे के लिए असरदार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.