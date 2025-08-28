Patrika LogoSwitch to English

अवैध संबंधों के चलते युवक ने की आत्महत्या, पत्नी और प्रेमी गिरफ्तार

पीसांगन क्षेत्र के पिचौलिया के पास एक खेत में बने हौद में युवक की लाश मिलने के मामले में पुलिस ने पत्नी व उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। प्रकरण में पीसांगन थाना पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से युवक का पोस्टमार्टम कराया।

ब्यावर

Aug 28, 2025

पुलिस की गिरफ्त में मृतक की पत्नी व उसका प्रेमी। पत्रिका

मांगलियावास (अजमेर)। पीसांगन क्षेत्र के पिचौलिया के पास एक खेत में बने हौद में युवक की लाश मिलने के मामले में पुलिस ने पत्नी व उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। प्रकरण में पीसांगन थाना पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से युवक का पोस्टमार्टम कराया। साथ ही मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अवैध संबंधों के चलते युवक को आत्महत्या करने पर मजबूर करने के आरोप में पुलिस ने बुधवार को पत्नी व उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को अदालत में समक्ष पेश किया गया, जहां न्यायाधीश ने दोनों को जेल भेजने के आदेश दिए।

पुलिस के अनुसार पिचौलिया की पहाड़ी के पास स्थित सुखपाल पड़ौदा के खेत में बने होद में गत 22 अगस्त दोपहर युवक की लाश पड़ी होने की सूचना मिली। इस पर पीसांगन थानाधिकारी प्रहलाद सहाय ने पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंच हौद से शव को बाहर निकालवाया। उसकी शिनाख्त कालू पुत्र छीतर रावत के रूप में हुई। पुलिस ने मृतक के भाई भगवान सिंह की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा शव परिजन के सुपुर्द कर दिया।

पुलिस ने मामले में जांच करते हुए मृतक की पत्नी तीजा देवी व उसके प्रेमी शब्बीर मोहम्मद की कॉल डिटेल निकलवाई। ग्रामीणों से भी जानकारी ली गई। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी तीजा देवी व शब्बीर मोहम्मद आए दिन कालू सिंह से लड़ाई झगड़ा करते थे। उन्होंने परेशान कर उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। पीसांगन पुलिस ने आरोपी तीजा देवी व उसके प्रेमी शब्बीर मोहम्मद को धारा 108,3(5) बीएनएस में गिरफ्तार कर लिया।

हत्या का आरोप

मृतक के भाई शेरसिंह ने लव जिहाद का मामला बताते रिपोर्ट में बताया कि भाई की पत्नी को प्रेमजाल में फंसाकर जबरन धर्म परिवर्तन करने का प्रयास था। आरोपी उसके भाई की पत्नी को बहला फुसलाकर रामदेवरा ले गया। इसका घर वालों को पता नहीं था।

28 Aug 2025 03:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Beawar / अवैध संबंधों के चलते युवक ने की आत्महत्या, पत्नी और प्रेमी गिरफ्तार

