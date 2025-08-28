अवैध संबंधों के चलते युवक ने की आत्महत्या, पत्नी और प्रेमी गिरफ्तार

मांगलियावास (अजमेर)। पीसांगन क्षेत्र के पिचौलिया के पास एक खेत में बने हौद में युवक की लाश मिलने के मामले में पुलिस ने पत्नी व उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। प्रकरण में पीसांगन थाना पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से युवक का पोस्टमार्टम कराया। साथ ही मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अवैध संबंधों के चलते युवक को आत्महत्या करने पर मजबूर करने के आरोप में पुलिस ने बुधवार को पत्नी व उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को अदालत में समक्ष पेश किया गया, जहां न्यायाधीश ने दोनों को जेल भेजने के आदेश दिए।