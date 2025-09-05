शादी के कुछ दिन बाद बिना बताए घर से चली गई दुल्हन, पता चली यह बात तो दूल्हे के उड़े होश, पहुंचा थाने

ब्यावर। नागोला कस्बे के समीपवर्ती ग्राम गुढ़ाकला में शादी के एक महीने बाद दुल्हन के घर से फरार होने का मामला सामने आया है। दुल्हन घर से करीब 3 लाख के सोने-चांदी के गहने व 50 हजार रुपए लेकर फरार हो गई।
बताया जाता है कि दलाल ने भी छत्तीसगढ़ की लड़की से शादी करवाने से पहले 3.48 लाख रुपए हड़प लिए। पीड़ित ने दलाल व दुल्हन के खिलाफ भिनाय थाने में शिकायत दी है। भिनाय थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गुढ़ाकलां गांव के रहने वाले सुरेश खाती ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी मुलाकात भीलवाड़ा के भोपाल गर्ग से हुई, जो शादी करवाने की दलाली का काम करता है। भोपाल ने सुरेश को छत्तीसगढ़ की एक लड़की से शादी करवाने का वादा किया और इसके लिए उससे 3.48 लाख रुपए की मांग की। सुरेश ने उस पर भरोसा करके यह राशि नकद व ऑनलाइन माध्यम से चुका दी।
घर से बिना बताए चली गई
किशनगढ़ में दलाल भोपाल ने 30 अगस्त को सुरेश की शादी रिंकी नाम की लड़की से करवा दी। शादी के बाद रिंकी करीब एक महीने तक सुरेश के साथ रही। इस दौरान उसका व्यवहार ठीक नहीं था। कुछ दिन पहले वह घर से बिना बताए चली गई।
सुरेश ने जब घर में देखा, तो पता चला कि रिंकी अपने साथ करीब 3 लाख रुपए के सोने-चांदी के गहने 50 हजार रुपए की नकदी भी ले गई है। उन्होंने रिंकी की तलाश की लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला।
गुढ़ाकला निवासी सुरेश खाती ने तुरंत दलाल भोपाल से संपर्क किया, तो उसने पहले तो टालमटोल की और फिर सुरेश के साथ दुर्व्यवहार करने लगा। जब सुरेश ने अपने पैसे व दुल्हन को वापस लाने की बात की, तो दलाल ने उससे और पैसों की मांग की।
पैसे न देने पर उसने सुरेश को लड़की के जरिए झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। सुरेश की शिकायत पर पुलिस ने भोपाल व रिंकी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।