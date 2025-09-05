शादी के कुछ दिन बाद बिना बताए घर से चली गई दुल्हन, पता चली यह बात तो दूल्हे के उड़े होश, पहुंचा थाने

गुढ़ाकलां गांव के रहने वाले सुरेश खाती ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी मुलाकात भीलवाड़ा के भोपाल गर्ग से हुई, जो शादी करवाने की दलाली का काम करता है। भोपाल ने सुरेश को छत्तीसगढ़ की एक लड़की से शादी करवाने का वादा किया और इसके लिए उससे 3.48 लाख रुपए की मांग की। सुरेश ने उस पर भरोसा करके यह राशि नकद व ऑनलाइन माध्यम से चुका दी।