CG Accident: उरला आ रही मालवाहक अनियंत्रित होकर पलटी, 10 महिला मजदूर घायल

CG Accident: पिरदा-गब्दा मार्ग पर एक बड़ा हादसा हो गया। रविवार को जर्जर मार्ग पर महिला मजदूरों से भरा एक मालवाहक पलट गया। मालवाहक के पलटने से लगभग 10 महिला मजदूर घायल हो गईं। सभी महिला मजदूर बारगांव निवासी हैं। जानकारी के अनुसार महिलाएं आद्यौगिक क्षेत्र उरला की ओर किसी कारखाने में काम करने के लिए जा रही थीं।
सभी घायल महिलाओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्राम गब्दा पिरदा जर्जर मार्ग के निर्माण के लिए ग्राम विकास समिति गब्दा के ग्रामीणों ने पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा, विधायक दीपेश साहू, कलेक्टर रणवीर शर्मा व सासंद विजय बघेल को भी ज्ञापन सौंप चुके हैं। मगर सड़क निर्माण ग्रामीणों के तमाम प्रयासों के बावजूद एक पग भी आगे नहीं बढ़ रहा हैं।