Ajab Gajab: 1993 में मृत घोषित बुजुर्ग महिला बोली – मैं आज भी जिंदा हूं… जानें क्या है ये अजब-गजब मामला?

उन्होंने कहा कि मृत्यु प्रमाण-पत्र दिखाकर सतना में उसके पति के नाम की जमीन को फर्जी तरीके से अपने बेटी के नाम पर नामांतरण कर लिया गया है। आने वाले समय में भी इसी तरह से अन्य कार्यों में उसके फर्जी मृत्यु प्रमाण-पत्र का दुरुपयोग होने की आशंका बुजुर्ग महिला ने की। उन्होंने फर्जी प्रमाण-पत्र जारी करने वाले व बनवाने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिला प्रशासन से गुहार लगाई। बुजुर्ग ने स्वयं की उम्र अधिक होने और रोग से पिड़ित होने का हवाला देते हुए मामले की जांच जल्द कराने की मांग की।