Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बेमेतरा

Ajab Gajab: 1993 में मृत घोषित बुजुर्ग महिला बोली – मैं आज भी जिंदा हूं… जानें क्या है ये अजब-गजब मामला?

Ajab Gajab: सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 1993 में मृत हो चुकी महिला ने मंगलवार को अपने परिवार के साथ कलेक्टोरेट पहुंचकर अपने जीवित होने के दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए फर्जी मृत्यु प्रमाण-पत्र बनाने वालाें के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की मांग की।

बेमेतरा

Khyati Parihar

Sep 03, 2025

मैं आज भी जिंदा हूं (फोटो सोर्स- पत्रिका)
मैं आज भी जिंदा हूं (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Ajab Gajab: सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 1993 में मृत हो चुकी महिला ने मंगलवार को अपने परिवार के साथ कलेक्टोरेट पहुंचकर अपने जीवित होने के दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए फर्जी मृत्यु प्रमाण-पत्र बनाने वालाें के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की मांग की।

मंगलवार को कलेक्टोरेट में उस वक्त लोग अचंभित हो गए, जब बिलासपुर से आई 80 साल की शैल शर्मा पति देवनारायण शर्मा बिलासपुर निवासी ने स्वयं का मृत्यु प्रमाण-पत्र दिखाते हुए जानकारी दी कि उसके मृत होने का प्रमाण-पत्र मारो पुलिस चौकी से जारी किया गया है, जिसका बेजा इस्तेमाल उसकी बहू रंजना शर्मा द्वारा किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि मृत्यु प्रमाण-पत्र दिखाकर सतना में उसके पति के नाम की जमीन को फर्जी तरीके से अपने बेटी के नाम पर नामांतरण कर लिया गया है। आने वाले समय में भी इसी तरह से अन्य कार्यों में उसके फर्जी मृत्यु प्रमाण-पत्र का दुरुपयोग होने की आशंका बुजुर्ग महिला ने की। उन्होंने फर्जी प्रमाण-पत्र जारी करने वाले व बनवाने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिला प्रशासन से गुहार लगाई। बुजुर्ग ने स्वयं की उम्र अधिक होने और रोग से पिड़ित होने का हवाला देते हुए मामले की जांच जल्द कराने की मांग की।

ये भी पढ़ें

BJP नेता की मौत… टीन का शेड लगाकर किया गया अंतिम संस्कार, लोगों ने कहा – स्वर्ग जाकर पूछेंगे डबल इंजन में भी क्यों नहीं मिला मुक्तिधाम?
बेमेतरा
भाजपा नेता का अंतिम संस्कार टीन के नीचे (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Ajab Gajab: आधार कार्ड और पासपोर्ट प्रस्तुत किया

बुजुर्ग शैल शर्मा ने स्वयं के जीवित होने के सबूत के तौर पर जारी पासपोर्ट, आधार कार्ड, पेंशन बैक खाता, पेन कार्ड व अन्य दस्तावेज आवेदन के साथ प्रस्तुत किए।

एमपी के समय जारी हुआ था प्रमाण-पत्र

आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज के अनुसार आवेदन करने वाली शैल शर्मा का मृत्यु प्रमाण-पत्र एकीकृत मध्यप्रदेश के समय 2 अप्रैल 1993 को जन्म-मृत्यु पंजीयन अधिनियम 1963 की धारा 12/17 के अंतर्गत रजिस्टार जन्म-मृत्यु मुख्य पंजीयक के तौर पर मारो चौकी प्रभारी के हस्ताक्षर से जारी किया गया था। बहरहाल फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जाने का मामला सामने आने के बाद चर्चा में है।

ये भी पढ़ें

Good News: छत्तीसगढ़ के इस जिले में 12 नई सड़कों का जल्द होगा निर्माण, मिलेगी ये सुविधा
धमतरी
12 नई सड़कों का जल्द होगा निर्माण (फोटो-पत्रिका)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

03 Sept 2025 01:15 pm

Published on:

03 Sept 2025 01:14 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bemetara / Ajab Gajab: 1993 में मृत घोषित बुजुर्ग महिला बोली – मैं आज भी जिंदा हूं… जानें क्या है ये अजब-गजब मामला?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट