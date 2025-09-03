BJP नेता की मौत… टीन का शेड लगाकर किया गया अंतिम संस्कार, लोगों ने कहा – स्वर्ग जाकर पूछेंगे डबल इंजन में भी क्यों नहीं मिला मुक्तिधाम?

अंतिम संस्कार में शामिल ग्रामीणों का कहना था कि नेता चाहे सत्ताधारी दल के हों या विपक्ष के, मुक्तिधाम की स्थिति हर जगह एक जैसी है। लोगों ने कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा नेता फिरंता राम साहू स्वर्ग जाकर शायद यही पूछेंगे कि "डबल इंजन सरकार" होने के बावजूद उनके जिले में मुक्तिधाम जैसी बुनियादी सुविधा क्यों नहीं है। ग्रामीणों ने व्यंग्य करते हुए कहा कि जिस जिले में खनिज मद को खजाना मद बना दिया गया हो, वहां शायद मुक्तिधाम जैसी सुविधा के लिए अब मानवाधिकार आयोग की जरूरत पड़ेगी।