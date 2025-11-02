Patrika LogoSwitch to English

बेमेतरा

CG News: 265 मवेशियों की मौत से मचा हड़कंप, 4 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज, सामने आई ये बड़ी वजह!

Bemetara News: उसलापुर-बिटकुली आरक्षित वन क्षेत्र में बड़ी संख्या में मवेशियों की मौत के मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

बेमेतरा

image

Khyati Parihar

Nov 02, 2025

गाय (फोटो सोर्स- Unsplash)

गाय (फोटो सोर्स- Unsplash)

CG News: उसलापुर-बिटकुली आरक्षित वन क्षेत्र में बड़ी संख्या में मवेशियों की मौत के मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। इसी कड़ी में चंदनू थाना पुलिस ने चार किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम उसलापुर के मानव-निर्मित जंगल में मवेशियों की मौत के बाद चल रही जांच के दौरान ग्राम बिटकुली के चार किसानों के खिलाफ धारा 221(2)-5 बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। प्रार्थी शत्रुहन प्रसाद मानस की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है, हालांकि आगे की कार्रवाई की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है।

265 मवेशियों की मौत से हड़कंप

बताया जा रहा है कि 25 अक्टूबर से पहले उक्त वन क्षेत्र में लगभग 265 मवेशियों की मौत की पुष्टि अधिकारियों की टीम ने की थी। प्रारंभिक जांच में दाना-पानी की कमी को मौत का संभावित कारण माना गया। घटना के बाद प्रशासन की टीम सक्रिय हुई और मवेशियों के लिए चारे और पानी की व्यवस्था तत्काल शुरू की गई।

जिला प्रशासन द्वारा जारी बयान के अनुसार, पशु चिकित्सा विभाग की एक विशेष जांच समिति गठित की गई है, जो प्रभावित क्षेत्र में पशुओं के स्वास्थ्य की नियमित जांच कर रही है। टीम को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो और क्षेत्र में पशु पोषण व्यवस्था पर निरंतर निगरानी रखी जाए।

लोलेसरा गौठान में भी मवेशियों की मौत की खबर

इधर, जिला मुख्यालय से कुछ दूरी पर स्थित ग्राम लोलेसरा के गौठान में भी मवेशियों की मौत की खबर सामने आई है। सूत्रों के अनुसार, मौके पर मृत मवेशियों के शव देखे जा सकते हैं। इससे पहले भी कुछ मृत मवेशियों को गौठान परिसर से बाहर कर दिया गया था।

