CG News: 265 मवेशियों की मौत से मचा हड़कंप, 4 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज, सामने आई ये बड़ी वजह!

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम उसलापुर के मानव-निर्मित जंगल में मवेशियों की मौत के बाद चल रही जांच के दौरान ग्राम बिटकुली के चार किसानों के खिलाफ धारा 221(2)-5 बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। प्रार्थी शत्रुहन प्रसाद मानस की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है, हालांकि आगे की कार्रवाई की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है।