CG News: विधायक ईश्वर साहू के पीएसओ के घर से नकदी और पिस्टल चोरी, आरोपी गंडई से गिरफ्तार

CG News: साजा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गंडई से विधायक के पीएसओ ओम साहू के घर चोरी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस की टीम ने साजा गंडई मार्ग में गिरफ्तार किया है।

Laxmi Vishwakarma

Aug 27, 2025

पुलिस ने गंडई से किया गिरफ्तार (Photo source- Patrika)

CG News: साजा विधायक ईश्वर साहू के पीएसओ ओम साहू के घर से सोमवार-मंगलवार की मध्य रात्रि नगद रकम व पिस्टल चोरी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को साजा विधायक ईश्वर साहू के निवास के पास विधायक के पीएसओ ओम साहू के घर से बीती रात अज्ञात आरोपियों ने नगद रकम व सरकारी पिस्टल चोरी कर ली। चोरी के वारदात की खबर लगते ही एसपी रामकृष्ण साहू व अन्य उच्चाधिकारी आज साजा पहुंचे।

CG News: वही साजा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गंडई से विधायक के पीएसओ ओम साहू के घर चोरी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस की टीम ने साजा गंडई मार्ग में गिरफ्तार किया है। एसडीओपी विनय कुमार ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में ओम यादव व सुरेश उर्फ सोनू वार्ड 13 साजा के निवासी है। आरोपियों से चोरी गए मशरूका को जब्त कर लिया है। दोनो के खिलाफ धारा 305 अ, 331 चार के तहत अपराध कायम किया गया है।

27 Aug 2025 04:27 pm

