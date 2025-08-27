CG News: विधायक ईश्वर साहू के पीएसओ के घर से नकदी और पिस्टल चोरी, आरोपी गंडई से गिरफ्तार

CG News: साजा विधायक ईश्वर साहू के पीएसओ ओम साहू के घर से सोमवार-मंगलवार की मध्य रात्रि नगद रकम व पिस्टल चोरी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को साजा विधायक ईश्वर साहू के निवास के पास विधायक के पीएसओ ओम साहू के घर से बीती रात अज्ञात आरोपियों ने नगद रकम व सरकारी पिस्टल चोरी कर ली। चोरी के वारदात की खबर लगते ही एसपी रामकृष्ण साहू व अन्य उच्चाधिकारी आज साजा पहुंचे।