CG News: बेमेतरा में धुमंतु गायों की अकाल मौत, चारा-पानी की कमी बनी बड़ी चुनौती...(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के उसलापुर वनक्षेत्र में स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। यहां चारा और पानी की लगातार कमी के कारण धुमंतु गायों की अकाल मौतें हो रही हैं। वन क्षेत्र में पिछले कुछ हफ्तों से बारिश का अभाव और प्राकृतिक चारे की कमी ने मवेशियों की स्थिति को और दयनीय बना दिया है।
स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, आसपास के गांवों से भगाए गए और पूर्व से रह रही मवेशियों की हालत दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है। उन्होंने बताया कि हर दिन लगभग 10 या उससे अधिक गायें इस संकट के कारण दम तोड़ रही हैं। मवेशियों के शरीर कमजोर और बेमज़ा होने के कारण उनका जीवित रहना मुश्किल हो गया है।
स्थानीय गौसेवकों और पशुपालकों ने इस समस्या पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि वन प्रशासन और स्थानीय प्रशासन को तुरंत कदम उठाने की जरूरत है ताकि गायों को पानी और चारा उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि यदि समय पर मदद नहीं मिली, तो वन क्षेत्र में मवेशियों की संख्या में और कमी आएगी और यह वन्य जीवन और स्थानीय पारिस्थितिकी पर भी नकारात्मक प्रभाव डालेगा।
वन क्षेत्र में गायों की मौत सिर्फ मवेशियों की समस्या नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रीय जीवन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी असर डालती है। स्थानीय किसानों के लिए यह मवेशी उनकी आय का प्रमुख स्रोत हैं, और इनकी अकाल मृत्यु से ग्रामीणों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
गौसेवकों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि तत्काल चारा और पानी की व्यवस्था की जाए, ताकि इस संकट को रोका जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि वन क्षेत्र में लंबे समय तक निगरानी और नियमित आपूर्ति की योजना बनाई जाए, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो।
इस घटना ने छत्तीसगढ़ के वन और पशुपालन विभाग के लिए चेतावनी का संकेत दे दिया है। यदि जल्दी कदम नहीं उठाए गए, तो धुमंतु गायों और अन्य मवेशियों की मौतें लगातार बढ़ सकती हैं, जिससे न केवल ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ेंगी बल्कि वन्य जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र भी प्रभावित होगा।
यह मामला दिखाता है कि वन क्षेत्रों में मवेशियों के लिए सतत पानी और चारे की आपूर्ति कितनी जरूरी है और इसके लिए स्थानीय प्रशासन, वन विभाग और समुदाय को मिलकर समाधान निकालने की आवश्यकता है।
बेमेतरा
छत्तीसगढ़
