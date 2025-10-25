Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेमेतरा

CG News: बेमेतरा में धुमंतु गायों की अकाल मौत, चारा-पानी की कमी बनी बड़ी चुनौती…

CG News: बेमेतरा जिले के उसलापुर वनक्षेत्र में स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। यहां चारा और पानी की लगातार कमी के कारण धुमंतु गायों की अकाल मौतें हो रही हैं।

2 min read
Google source verification

बेमेतरा

image

Shradha Jaiswal

Oct 25, 2025

CG News: बेमेतरा में धुमंतु गायों की अकाल मौत, चारा-पानी की कमी बनी बड़ी चुनौती...(photo-patrika)

CG News: बेमेतरा में धुमंतु गायों की अकाल मौत, चारा-पानी की कमी बनी बड़ी चुनौती...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के उसलापुर वनक्षेत्र में स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। यहां चारा और पानी की लगातार कमी के कारण धुमंतु गायों की अकाल मौतें हो रही हैं। वन क्षेत्र में पिछले कुछ हफ्तों से बारिश का अभाव और प्राकृतिक चारे की कमी ने मवेशियों की स्थिति को और दयनीय बना दिया है।

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, आसपास के गांवों से भगाए गए और पूर्व से रह रही मवेशियों की हालत दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है। उन्होंने बताया कि हर दिन लगभग 10 या उससे अधिक गायें इस संकट के कारण दम तोड़ रही हैं। मवेशियों के शरीर कमजोर और बेमज़ा होने के कारण उनका जीवित रहना मुश्किल हो गया है।

CG News: धुमंतु गायों के लिए राहत की जरूरत बढ़ी

स्थानीय गौसेवकों और पशुपालकों ने इस समस्या पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि वन प्रशासन और स्थानीय प्रशासन को तुरंत कदम उठाने की जरूरत है ताकि गायों को पानी और चारा उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि यदि समय पर मदद नहीं मिली, तो वन क्षेत्र में मवेशियों की संख्या में और कमी आएगी और यह वन्य जीवन और स्थानीय पारिस्थितिकी पर भी नकारात्मक प्रभाव डालेगा।

वन क्षेत्र में गायों की मौत सिर्फ मवेशियों की समस्या नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रीय जीवन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी असर डालती है। स्थानीय किसानों के लिए यह मवेशी उनकी आय का प्रमुख स्रोत हैं, और इनकी अकाल मृत्यु से ग्रामीणों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

बेमेतरा में गायों की मौत से पारिस्थितिकी भी प्रभावित

गौसेवकों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि तत्काल चारा और पानी की व्यवस्था की जाए, ताकि इस संकट को रोका जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि वन क्षेत्र में लंबे समय तक निगरानी और नियमित आपूर्ति की योजना बनाई जाए, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो।

इस घटना ने छत्तीसगढ़ के वन और पशुपालन विभाग के लिए चेतावनी का संकेत दे दिया है। यदि जल्दी कदम नहीं उठाए गए, तो धुमंतु गायों और अन्य मवेशियों की मौतें लगातार बढ़ सकती हैं, जिससे न केवल ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ेंगी बल्कि वन्य जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र भी प्रभावित होगा।

यह मामला दिखाता है कि वन क्षेत्रों में मवेशियों के लिए सतत पानी और चारे की आपूर्ति कितनी जरूरी है और इसके लिए स्थानीय प्रशासन, वन विभाग और समुदाय को मिलकर समाधान निकालने की आवश्यकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

25 Oct 2025 03:10 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bemetara / CG News: बेमेतरा में धुमंतु गायों की अकाल मौत, चारा-पानी की कमी बनी बड़ी चुनौती…

बड़ी खबरें

View All

बेमेतरा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Big Incident: दर्दनाक हादसा: नाले में डूबा 15 साल का किशोर, एक माह पहले पिता की हो गई थी मौत

डूबने से तीन की मौत (Photo Video SS)
बेमेतरा

शिवनाथ नदी में फिर हादसा! 24 घंटे में दो युवकों की डूबकर मौत, गोताखोरों ने किया रेस्क्यू…

बेमेतरा

CG News: 20 करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान! जेवरात, वाहनों सहित कपड़ों-बर्तनों की हुई बंपर बिक्री, जमकर बरसा धन…

CG News: 20 करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान! जेवरात, वाहनों सहित कपड़ों-बर्तनों की हुई बंपर बिक्री, जमकर बरसा धन...(photo-patrika)
बेमेतरा

CG News: चना मसाला खाकर 31 लोग पहुंचे अस्पताल, फूड प्वॉजनिंग के हुए शिकार

CG News: चना मसाला खाकर 31 लोग पहुंचे अस्पताल, फूड प्वॉजनिंग के हुए शिकार
बेमेतरा

CG News: बेमेतरा में पार्टी बनी आफत, चना मसाला खाने से 25 लोग फूड प्वाइजनिंग के शिकार..

CG News: बेमेतरा में पार्टी बनी आफत, चना मसाला खाने से 25 लोग फूड प्वाइजनिंग के शिकार..(photo-patrika)
बेमेतरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.