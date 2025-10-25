CG News: बेमेतरा में धुमंतु गायों की अकाल मौत, चारा-पानी की कमी बनी बड़ी चुनौती…

स्थानीय गौसेवकों और पशुपालकों ने इस समस्या पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि वन प्रशासन और स्थानीय प्रशासन को तुरंत कदम उठाने की जरूरत है ताकि गायों को पानी और चारा उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि यदि समय पर मदद नहीं मिली, तो वन क्षेत्र में मवेशियों की संख्या में और कमी आएगी और यह वन्य जीवन और स्थानीय पारिस्थितिकी पर भी नकारात्मक प्रभाव डालेगा।