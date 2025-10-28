CG News: शीतला माता मंदिर में बड़ी चोरी, अज्ञात चोरों ने सोना-चांदी और नकदी पर किया हाथ साफ...(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में देवकर पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम बचेड़ी में बीती रात शीतला माता मंदिर में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। अज्ञात चोरों ने मंदिर के दानपात्र और गहनों को निशाना बनाते हुए सोने-चांदी के आभूषणों के साथ नकदी रकम पार कर दी। इस घटना से पूरे गांव में आक्रोश और चिंता का माहौल है।
मंदिर के पुजारी ने बताया कि रोज की तरह सुबह जब वे पूजा-अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे, तो दरवाजा टूटा हुआ मिला और अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। तत्काल इसकी जानकारी ग्रामीणों को दी गई, जिसके बाद घटना की सूचना देवकर पुलिस को दी गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान मंदिर परिसर से कुछ सुराग मिले हैं, जिन्हें फॉरेंसिक टीम के लिए सुरक्षित रखा गया है।
ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से संदिग्ध लोगों की आवाजाही देखी जा रही थी, लेकिन किसी ने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। चोरों ने संभवतः देर रात घटना को अंजाम दिया, जब गांव के अधिकांश लोग गहरी नींद में थे। मंदिर से चोरी गए सोने-चांदी के जेवर और नकदी की कीमत का अभी आकलन किया जा रहा है, जो लाखों रुपये तक पहुंचने की संभावना है।
घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मंदिर परिसर में एकत्र हो गए। लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि धार्मिक स्थलों में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं और पुलिस की गश्त व्यवस्था कमजोर है। देवकर पुलिस ने इस मामले में अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस का कहना है कि आसपास के गांवों में भी चोरों की तलाश की जा रही है और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है।
स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। वहीं, इस घटना के बाद गांव के लोग लगातार मंदिर में जुटकर सामूहिक पूजा-अर्चना कर रहे हैं और माता से न्याय की प्रार्थना कर रहे हैं।
शीतला माता मंदिर में हुई यह चोरी न केवल धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाली है, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है। ग्रामीणों की उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर चोरी गए सामान को बरामद करेगी और दोषियों को कड़ी सजा दिलाएगी।
