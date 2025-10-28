CG News: शीतला माता मंदिर में बड़ी चोरी, अज्ञात चोरों ने सोना-चांदी और नकदी पर किया हाथ साफ…

मंदिर के पुजारी ने बताया कि रोज की तरह सुबह जब वे पूजा-अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे, तो दरवाजा टूटा हुआ मिला और अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। तत्काल इसकी जानकारी ग्रामीणों को दी गई, जिसके बाद घटना की सूचना देवकर पुलिस को दी गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान मंदिर परिसर से कुछ सुराग मिले हैं, जिन्हें फॉरेंसिक टीम के लिए सुरक्षित रखा गया है।