Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेमेतरा

CG News: शीतला माता मंदिर में बड़ी चोरी, अज्ञात चोरों ने सोना-चांदी और नकदी पर किया हाथ साफ…

CG News: बेमेतरा जिले में देवकर पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम बचेड़ी में बीती रात शीतला माता मंदिर में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। अ

2 min read
Google source verification

बेमेतरा

image

Shradha Jaiswal

Oct 28, 2025

CG News: शीतला माता मंदिर में बड़ी चोरी, अज्ञात चोरों ने सोना-चांदी और नकदी पर किया हाथ साफ...(photo-patrika)

CG News: शीतला माता मंदिर में बड़ी चोरी, अज्ञात चोरों ने सोना-चांदी और नकदी पर किया हाथ साफ...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में देवकर पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम बचेड़ी में बीती रात शीतला माता मंदिर में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। अज्ञात चोरों ने मंदिर के दानपात्र और गहनों को निशाना बनाते हुए सोने-चांदी के आभूषणों के साथ नकदी रकम पार कर दी। इस घटना से पूरे गांव में आक्रोश और चिंता का माहौल है।

मंदिर के पुजारी ने बताया कि रोज की तरह सुबह जब वे पूजा-अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे, तो दरवाजा टूटा हुआ मिला और अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। तत्काल इसकी जानकारी ग्रामीणों को दी गई, जिसके बाद घटना की सूचना देवकर पुलिस को दी गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान मंदिर परिसर से कुछ सुराग मिले हैं, जिन्हें फॉरेंसिक टीम के लिए सुरक्षित रखा गया है।

CG News: अज्ञात चोरों ने सोना-चांदी और नकदी उड़ाई

ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से संदिग्ध लोगों की आवाजाही देखी जा रही थी, लेकिन किसी ने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। चोरों ने संभवतः देर रात घटना को अंजाम दिया, जब गांव के अधिकांश लोग गहरी नींद में थे। मंदिर से चोरी गए सोने-चांदी के जेवर और नकदी की कीमत का अभी आकलन किया जा रहा है, जो लाखों रुपये तक पहुंचने की संभावना है।

घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मंदिर परिसर में एकत्र हो गए। लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि धार्मिक स्थलों में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं और पुलिस की गश्त व्यवस्था कमजोर है। देवकर पुलिस ने इस मामले में अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ग्रामीणों ने प्रशासन से की मांग

पुलिस का कहना है कि आसपास के गांवों में भी चोरों की तलाश की जा रही है और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है।

स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। वहीं, इस घटना के बाद गांव के लोग लगातार मंदिर में जुटकर सामूहिक पूजा-अर्चना कर रहे हैं और माता से न्याय की प्रार्थना कर रहे हैं।

शीतला माता मंदिर में हुई यह चोरी न केवल धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाली है, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है। ग्रामीणों की उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर चोरी गए सामान को बरामद करेगी और दोषियों को कड़ी सजा दिलाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

28 Oct 2025 11:04 am

Published on:

28 Oct 2025 11:03 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bemetara / CG News: शीतला माता मंदिर में बड़ी चोरी, अज्ञात चोरों ने सोना-चांदी और नकदी पर किया हाथ साफ…

बड़ी खबरें

View All

बेमेतरा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: रईसजादे ने कार से रौंदा, युवक की मौत, सर्व समाज ने बंद कराया बाजार

CG News: रईसजादे ने कार से रौंदा, युवक की मौत, सर्व समाज ने बंद कराया बाजार
बेमेतरा

Leave Steering Movement: स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन के समर्थन में ड्राइवरों की रैली, यात्रियों को हो रही दिक्कतें

Leave Steering Movement (Photo source- Patrika)
बेमेतरा

छत्तीसगढ़ की धरती पर उतरा यूरोप का परिंदा, गिधवा-परसदा में ‘Mallard’ का ऐतिहासिक आगमन

गिधवा-परसदा में ‘Mallard’ (Photo source- Patrika)
Patrika Special News

छत्तीसगढ़ में पहली बार दिखा विदेशी पक्षी ‘मलार्ड’, गिधवा-परसदा बना नया आकर्षण केंद्र…

छत्तीसगढ़ में पहली बार दिखा विदेशी पक्षी ‘मलार्ड’, गिधवा-परसदा बना नया आकर्षण केंद्र...(photo-patrika)
बेमेतरा

CG News: बेमेतरा में धुमंतु गायों की अकाल मौत, चारा-पानी की कमी बनी बड़ी चुनौती…

CG News: बेमेतरा में धुमंतु गायों की अकाल मौत, चारा-पानी की कमी बनी बड़ी चुनौती...(photo-patrika)
बेमेतरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.