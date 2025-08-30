अमानवीय कृत्य से समाज शर्मसार, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जोहार पार्टी ने किया प्रदर्शन, जानें मामला…

आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि आरोपी शीघ्र गिरतार नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन की तैयारी की जाएगी। इस अवसर पर जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेंद्र पटेल, नगर अध्यक्ष बेमेतरा सूर्या सिंह चौहान, पार्थ मानिकपुरी, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जिला अध्यक्ष निलेश साहू, ब्लॉक अध्यक्ष साजा श्रवण कुमार साहू, ब्लाक अध्यक्ष बेमेतरा लुकेश्वर साहू, डॉ डागेश्वर निषाद, रूपेश साहू, त्रिलोक साहू, वीरसिंह साहू, जोहन निषाद सहित बड़ी संया में कार्यकर्ता व सेनानी मौजूद रहे।