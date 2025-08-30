अमानवीय कृत्य से समाज शर्मसार, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जोहार पार्टी ने किया प्रदर्शन, जानें मामला…

CG News: नगर में 24 अगस्त को हुई हृदयविदारक घटना जिसमें अज्ञात आरोपी ने वार्ड 10 स्थित जलमोगरा तालाब के पास नवजात शिशु को बरामद कर जिला हॉस्पिटल भेज दिया गया था। जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस घटना ने क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है।
आक्रोशित छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओ नें शुक्रवार को थानखहरिया थाना पहुंचकर और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर दोषियों की शीघ्र गिरतारी की मांग की। ज्ञापन सौंपने से पहले कार्यकर्ताओं ने घटना स्थल का दौरा किया और जय स्तंभ चौक पर नवजात शिशु को श्रद्धांजलि अर्पित कर मौन धारण किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस अमानवीय कृत्य से समाज शर्मसार हुआ है।
आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि आरोपी शीघ्र गिरतार नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन की तैयारी की जाएगी। इस अवसर पर जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेंद्र पटेल, नगर अध्यक्ष बेमेतरा सूर्या सिंह चौहान, पार्थ मानिकपुरी, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जिला अध्यक्ष निलेश साहू, ब्लॉक अध्यक्ष साजा श्रवण कुमार साहू, ब्लाक अध्यक्ष बेमेतरा लुकेश्वर साहू, डॉ डागेश्वर निषाद, रूपेश साहू, त्रिलोक साहू, वीरसिंह साहू, जोहन निषाद सहित बड़ी संया में कार्यकर्ता व सेनानी मौजूद रहे।
CG News: थाना प्रभारी द्वारिका देशलहरे ने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि मामले की जांच तेज़ी से जारी है। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों से पूछताछ, मितानिनों से जानकारी और सीसीटीवी फुटेज की जांच सहित हर पहलू पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्द ही दोषी पुलिस के शिकंजे में होंगे।
घटना की सच्चाई उजागर करने और आरोपी तक पहुंचने के लिए छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने 15,000 रुपये तथा थाना प्रभारी द्वारिका देशलहरे ने 10,000 रुपये का नगद इनाम घोषित किया है। सुराग देने वाले का नाम पुलिस द्वारा पूर्णत: गोपनीय रखा जाएगा।