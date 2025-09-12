शराब दुकान में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगारों से मोटी रकम वसूली जाने का मामला उजागर, पूर्व MLA बोले – बड़ी मछली पकड़ से बाहर

CG News: कंपोजिट शराब दुकान में रविवार को राज्य स्तरीय उड़न दस्ता टीम ने छापा मारकर शेरा शराब में मिलावट पकड़ने के बाद नौ कर्मचारी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। इन कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से कार्य से बेदखल किए जाने के बाद सभी ने जिला आबकारी अधिकारी के नाम पत्र देकर जिस प्लेसमेंट कर्मचारी द्वारा दबाव बनाकर मिलावट कराया जाता था उसे तत्काल प्रभाव से कार्य से बेदखल करने की मांग की हैं। पत्रिका को पत्र उपलब्ध कराते हुए एक ने कहा कि गोरखधंधा के लिए मजबूर करने वाले कर्मचारी को यदि काम से नहीं निकाला गया तो हम राजधानी जाकर सत्यता बताएंगे।