शराब दुकान में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगारों से मोटी रकम वसूली जाने का मामला उजागर, पूर्व MLA बोले – बड़ी मछली पकड़ से बाहर

CG News: कंपोजिट शराब दुकान में रविवार को राज्य स्तरीय उड़न दस्ता टीम ने छापा मारकर शेरा शराब में मिलावट पकड़ने के बाद नौ कर्मचारी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। इन कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से कार्य से बेदखल किए जाने के बाद सभी ने जिला आबकारी अधिकारी के नाम पत्र देकर जिस प्लेसमेंट कर्मचारी द्वारा दबाव बनाकर मिलावट कराया जाता था उसे तत्काल प्रभाव से कार्य से बेदखल करने की मांग की हैं। पत्रिका को पत्र उपलब्ध कराते हुए एक ने कहा कि गोरखधंधा के लिए मजबूर करने वाले कर्मचारी को यदि काम से नहीं निकाला गया तो हम राजधानी जाकर सत्यता बताएंगे।
शराब दुकान में काम दिलाने के नाम पर बेरोजगारों से मोटी रकम वसूल की जाती है। जानकारों की माने तो स्थानीय युवक ऊपरी कमाई एवं समानजनक वेतन के फेर में दलाल को एक से दो लाख देकर रोजगार पाते हैं। राज्य सरकार द्वारा यदि पारदर्शी जांच हो तो कई चौकाने वाले राज उजागर होंगे।
पूर्व विधायक गुरुदयाल बंजारे ने कहा कि नवागढ़ शराब दुकान में मिलावट के नाम पर केवल कागजी खानापूर्ति की गई हैं। जिसके इशारे पर जिसके लिए कर्मचारी यह कर रहे थे उसे काम से तत्काल बेदखल किया जाए, सार्वजनिक रूप से पूछताछ हो, कितने दुकान में यह कारोबार हो रहा था। बंजारे ने कहा कि मिलावट के मामले में बड़ी मछली आज भी पकड़ से बाहर है।