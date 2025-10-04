PM उज्जवला योजना पोर्टल 19 माह से बंद, हितग्राहियों की बढ़ी परेशानी, महिलाएं लगा रही कलेक्ट्रेट के चक्कर…

जिले के 16 गैस एजेसियों ने अब तक प्रथम चरण में 88 हजार 885 कनेक्शन जारी किया था। इसके बाद दूसरे चरण में 69 हजार 296 आवेदन में से 57 हजार 334 आवेदन सही पाए गए गए थे । 57 हजार 334 आवेदन में सें 49 हजार 168 आवेदकों को स्वीकृत किया गया था। 49 हजार 168 आवेदन में से केवल 43 हजार 740 हितग्राहियों के यहां कनेक्शन लगाया गया था, बाकी आवेदन की स्थिति अब तक साफ नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि 14 हजार से अधिक आवेदक भटक रही है।