CG News: मातम में बदली रक्षाबंधन की खुशियां, छह साल के मासूम बच्चे की कुएं में गिरने से मौत

CG News: समीपस्थ ग्राम उमरावनगर में रक्षाबंधन के दिन खेल-खेल में शाम 7 बजे एक 6 वर्षीय बालक तिलक साहू पिता दुलेश्वर साहू का घर के सामने निरंजन कुआ में गिरने के बाद पानी में डूबने दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि शनिवार की शाम तिलक अपने घर के बाहर दोस्तों के साथ खेल रहा था जिसके बाद घर में कही दिखाई नहीं दिया।