पाइप लाइन के गड्ढे व नाला में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत, ग्रामीणों में मचा हड़कंप…

CG News: दंतेवाड़ा जिले के भांसी थाना क्षेत्र में दो अलग अलग घटना घटी है जिसमे दो मासूम बच्चों की मौत हो गई। पहली घटना भांसी थाना के नजदीक एनएमडीसी स्लरी पाइप लाइन के लिए खोदे हुए गड्ढे में गिरने से 8 वर्ष के हर्ष नाग की मौत हो गई। हर्ष स्कूल से घर आने के बाद खेलते हुए। पाइप लाइन के पास चला गया जहां पैर पिसलने 10 से 12 फिट गहरे गड्ढे में जा गिरा परिजनों को पता चलने के बाद गड्ढे से निकाल उसे अपोलो अस्पताल बचेली लेकर गए जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत बताया।
दूसरी घटना भांसी थाना क्षेत्र के कुन्देली गांव की है जहाँ 5 वर्ष के विनोद बरसा की नाले में डूबने से मौत हो गई। विनोद के पिता बचेली बाजार गए हुए थे। माँ घर मे खाना बना रही थी। विनोद घर मे ही खेल रहा था घर से खेलते खेलते नाले के तरफ चला गया विनोद को नहीं देखने पर घर वालों ने छानबीन शुरू की गांव के लोगों ने उसे नाले की तरफ जाते देखा था।
नाले में खोज बिन की तो विनोद का शव नाले में मिला। पुलिस दोनों घटना की मार्ग कायम कर विवेचना कर रही है। दोनों ही घटना गुरुवार शाम की है। पाइप लाइन के लिए खोदे हुए गढ्ढे के पास ना ही किसी प्रकार का बेरीकेट लगाया है ना ही किसी प्रकार का सूचना बोर्ड, जिससे इस प्रकार की घटना घट रही है। आए दिन कई मवेशी पालतू पशु भी इस गड्ढे में गिर कर घायल हो रहे हैं। आज एक बच्चे की मौत हो गई।
जिले में यह दुसरी घटना है इससे पहले गीदम के हाउरनार गुमडा जाने वाले मार्ग में ऐसी ही घटना घटी थी जहाँ स्कूल से लौटते समय भाई-बहन स्लरी पाइप लाइन के गड्ढे में गिर गए थे जिसमे भाई की मौत हो गई थी। ग्रामीण स्लरी पाइप लाइन में हुए हादसे में प्रशासन से कड़ी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। क्यों कि लापरवाही से मासूमों की जान गई है।