9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

दंतेवाड़ा

पाइप लाइन के गड्ढे व नाला में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत, ग्रामीणों में मचा हड़कंप…

CG News: पाइप लाइन के लिए खोदे हुए गढ्ढे के पास ना ही किसी प्रकार का बेरीकेट लगाया है ना ही किसी प्रकार का सूचना बोर्ड, जिससे इस प्रकार की घटना घट रही है।

दंतेवाड़ा

Laxmi Vishwakarma

Aug 09, 2025

ग्रामीणों में पाइप लाइन को लेकर आक्रोश (Photo source- Patrika)
ग्रामीणों में पाइप लाइन को लेकर आक्रोश (Photo source- Patrika)

CG News: दंतेवाड़ा जिले के भांसी थाना क्षेत्र में दो अलग अलग घटना घटी है जिसमे दो मासूम बच्चों की मौत हो गई। पहली घटना भांसी थाना के नजदीक एनएमडीसी स्लरी पाइप लाइन के लिए खोदे हुए गड्ढे में गिरने से 8 वर्ष के हर्ष नाग की मौत हो गई। हर्ष स्कूल से घर आने के बाद खेलते हुए। पाइप लाइन के पास चला गया जहां पैर पिसलने 10 से 12 फिट गहरे गड्ढे में जा गिरा परिजनों को पता चलने के बाद गड्ढे से निकाल उसे अपोलो अस्पताल बचेली लेकर गए जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत बताया।

लगातार घट रही इस प्रकार की घटना

दूसरी घटना भांसी थाना क्षेत्र के कुन्देली गांव की है जहाँ 5 वर्ष के विनोद बरसा की नाले में डूबने से मौत हो गई। विनोद के पिता बचेली बाजार गए हुए थे। माँ घर मे खाना बना रही थी। विनोद घर मे ही खेल रहा था घर से खेलते खेलते नाले के तरफ चला गया विनोद को नहीं देखने पर घर वालों ने छानबीन शुरू की गांव के लोगों ने उसे नाले की तरफ जाते देखा था।

ये भी पढ़ें

sky lightning death: खेत में काम करते वक्त गिरी आकाशीय बिजली, पति-पत्नी की मौके पर मौत
महासमुंद
गाज गिरने से पति-पत्नी की मौके पर मौत (Photo source- Patrika)

नाले में खोज बिन की तो विनोद का शव नाले में मिला। पुलिस दोनों घटना की मार्ग कायम कर विवेचना कर रही है। दोनों ही घटना गुरुवार शाम की है। पाइप लाइन के लिए खोदे हुए गढ्ढे के पास ना ही किसी प्रकार का बेरीकेट लगाया है ना ही किसी प्रकार का सूचना बोर्ड, जिससे इस प्रकार की घटना घट रही है। आए दिन कई मवेशी पालतू पशु भी इस गड्ढे में गिर कर घायल हो रहे हैं। आज एक बच्चे की मौत हो गई।

CG News: स्लरी पाइप लाइन की यह दूसरी घटना

जिले में यह दुसरी घटना है इससे पहले गीदम के हाउरनार गुमडा जाने वाले मार्ग में ऐसी ही घटना घटी थी जहाँ स्कूल से लौटते समय भाई-बहन स्लरी पाइप लाइन के गड्ढे में गिर गए थे जिसमे भाई की मौत हो गई थी। ग्रामीण स्लरी पाइप लाइन में हुए हादसे में प्रशासन से कड़ी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। क्यों कि लापरवाही से मासूमों की जान गई है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

09 Aug 2025 11:36 am

Hindi News / Chhattisgarh / Dantewada / पाइप लाइन के गड्ढे व नाला में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत, ग्रामीणों में मचा हड़कंप…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.