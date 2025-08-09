पाइप लाइन के गड्ढे व नाला में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत, ग्रामीणों में मचा हड़कंप…

CG News: दंतेवाड़ा जिले के भांसी थाना क्षेत्र में दो अलग अलग घटना घटी है जिसमे दो मासूम बच्चों की मौत हो गई। पहली घटना भांसी थाना के नजदीक एनएमडीसी स्लरी पाइप लाइन के लिए खोदे हुए गड्ढे में गिरने से 8 वर्ष के हर्ष नाग की मौत हो गई। हर्ष स्कूल से घर आने के बाद खेलते हुए। पाइप लाइन के पास चला गया जहां पैर पिसलने 10 से 12 फिट गहरे गड्ढे में जा गिरा परिजनों को पता चलने के बाद गड्ढे से निकाल उसे अपोलो अस्पताल बचेली लेकर गए जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत बताया।