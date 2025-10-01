Patrika LogoSwitch to English

बेमेतरा

CG Accident: बेमेतरा में दर्दनाक हादसा, तीन लोगों की मौके पर मौत

CG Accident: रायपुर से बिलासपुर की ओर जा रहे थे। खपरी के पास मालवाहक को ओवरटेक करते हुए उनकी बाइक किसी और वाहन से टकरा गए। हादसे में सुरेश और बजरंग की मौके पर ही मौत हो गई।

बेमेतरा

image

Love Sonkar

Oct 01, 2025

CG Accident: बेमेतरा में दर्दनाक हादसा, तीन लोगों की मौके पर मौत

CG Accident: बेमेतरा जिले में दो अलग-अलग सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई। पहले हादसे में सुरेश, बजरंग, शिव सारथी निवासी सीपत एक बाइक पर सवार होकर रायपुर से बिलासपुर की ओर जा रहे थे। खपरी के पास मालवाहक को ओवरटेक करते हुए उनकी बाइक किसी और वाहन से टकरा गए। हादसे में सुरेश और बजरंग की मौके पर ही मौत हो गई।

जबकि घायल शिव सारथी को सिम्स रेफर किया गया है। तीनों आपस में रिश्तेदार थे। दूसरे हादसे में कटई निवासी विद्यानंद वर्मा (19) को अज्ञात बाइक सवार को हुए ठोकर मार दी। अस्पताल ले जाने से पहले उसने दम तोड़ दिया।

बेमेतरा

छत्तीसगढ़

