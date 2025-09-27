Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बेतुल

डेढ़ साल के बच्चे को छोड़कर पति-पत्नी ने डैम में कूदकर की आत्महत्या, चौंका देगी वजह

Betul News : तीन साल पहले प्रेम विवाह करने वाले पति-पत्नी ने अपने डेढ़ साल के बच्चे को छोड़कर बुकाखेड़ी डैम में कूदकर आत्महत्या कर ली। 3 घंटे चले सर्च ऑपरेशन के बाद निकाले गए शव।

बेतुल

Faiz Mubarak

Sep 27, 2025

Betul News
पति-पत्नी ने की आत्महत्या (Photo Source- Patrika Input)

Betul News :मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के अंतर्गत आने वाले मुलताई थाना इलाके के बुकाखेड़ी गांव में शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पति-पत्नी ने अपने डेढ़ साल के मासूम बच्चे को सड़क पर छोड़कर बुकाखेड़ी डैम में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

घटना की जानकारी उस समय सामने आई जब एक युवक ने दंपती को डैम में छलांग लगाते हुए देख लिया। तुरंत ही, पुलिस को सूचना दी गई। खबर मिलते ही पुलिस भी तत्काल ही मौके पर पहुंच गई और एसडीआरएफ की टीम की मदद से करीब 3 घंटे सर्च ऑपरेशन चलाए जाने के बाद दोनों शवों को डैम से बरामद कर लिया गया है।

तीन साल पहले किया था प्रेम विवाह

रेस्क्यू दलों द्वारा डैम से निकाले गए शवों की पहचान पिपरिया के रहने वाले शुभम और रोशनी के रूप में हुई है। दोनों ने करीब तीन साल पहले ही प्रेम विवाह किया था। विवाह के बाद से उनके बीच आए दिन अनबन होने लगी। बताया जा रहा है कि, इसी पारिवारिक कलह से तंग आकर दोनों ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त की है।

बुजुर्ग दादा-दादी के कांधों पर मासूम की जिम्मेदारी

अब माता-पिता द्वारा आत्महत्या किए जाने के बाद उनके मासूम बच्चे को पुलिस द्वारा सुरक्षित दादा-दादी की देखरेख में सौंप दिया गया है। फिलहाल, पुलिस इस मामले में अन्य कारणों की भी तलाश कर रही है।

ये भी पढ़ें

बिल्डिंग से गिरे मजदूर के सीने जा धंसा फावड़े का हैंडल, मौत के मुंह से खींच लाए Bhopal AIIMS के डॉक्टर
भोपाल

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Sept 2025 04:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / डेढ़ साल के बच्चे को छोड़कर पति-पत्नी ने डैम में कूदकर की आत्महत्या, चौंका देगी वजह

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.