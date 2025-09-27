डेढ़ साल के बच्चे को छोड़कर पति-पत्नी ने डैम में कूदकर की आत्महत्या, चौंका देगी वजह

Betul News :मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के अंतर्गत आने वाले मुलताई थाना इलाके के बुकाखेड़ी गांव में शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पति-पत्नी ने अपने डेढ़ साल के मासूम बच्चे को सड़क पर छोड़कर बुकाखेड़ी डैम में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।