वायुसेना स्टेशन में ड्यूटी के दौरान जवान ने खुद को मारी गोली, मौके पर हुई मौत

एसडीओपी एसके सिंह और एएसपी कमला जोशी ने बताया मौके से सुसाइड नोट नहीं मिला है, हालांकि हर पहलू पर बारीकी से जांच की जा रही है। वायुसेना (Indian Air Force) और पुलिस की संयुक्त जांच के बाद ही वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। आमला थाने के एसआइ अमित पवार ने बताया जवान को सबसे पहले ड्यूटी पर तैनात उसके साथी ने देखा। यह आत्महत्या है या एक्सीडेंटल अभी कहना जल्दबाजी होगी। क्योंकि जवान कई बार राइफल साथ में लेकर भी सोते हैं। अभी जांच शुरु की है। उनके किसी ऑफिसर से चर्चा नहीं हो सकी है। पत्नी ने भी कुछ नहीं बताया है।