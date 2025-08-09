वायुसेना स्टेशन में ड्यूटी के दौरान जवान ने खुद को मारी गोली, मौके पर हुई मौत

mp news:बैतूल जिले के आमला में स्थित वायुसेना स्टेशन में बुधवार देर रात लांस नायक सरोज कुमार दास (46) ने ड्यूटी के दौरान आत्महत्या कर ली। घटना रात एक बजे के आसपास की है। जवान ने रायफल को अपनी ठोड़ी के नीचे रखकर गोली चलाई, जो सिर को चीरते हुए आर-पार हो गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोली चलने की आवाज सुनकर मौके पर मौजूद अन्य जवान दौड़े, लेकिन तब तक बहुत जवान की मौत हो चुकी थी।
घटना के बाद पुलिस और वायुसेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। सरोज कुमार दास (Lance Naik Saroj Kumar Das) ओड़िशा का रहने वाला था और आमला में अकेले रह रहा था। घटना के समय पत्नी आमला में नहीं थी, जिस कारण गुरुवार को पोस्टमार्टम नहीं किया जा सका। शुक्रवार को पत्नी के पहुंचने के बाद शव आमला सिविल अस्पताल भेजा गया, जहां बीएमओ डॉ. नरवरे की देखरेख में पोस्टमार्टम हुआ। शव परिजनों को सौंप दिया गया है।
एसडीओपी एसके सिंह और एएसपी कमला जोशी ने बताया मौके से सुसाइड नोट नहीं मिला है, हालांकि हर पहलू पर बारीकी से जांच की जा रही है। वायुसेना (Indian Air Force) और पुलिस की संयुक्त जांच के बाद ही वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। आमला थाने के एसआइ अमित पवार ने बताया जवान को सबसे पहले ड्यूटी पर तैनात उसके साथी ने देखा। यह आत्महत्या है या एक्सीडेंटल अभी कहना जल्दबाजी होगी। क्योंकि जवान कई बार राइफल साथ में लेकर भी सोते हैं। अभी जांच शुरु की है। उनके किसी ऑफिसर से चर्चा नहीं हो सकी है। पत्नी ने भी कुछ नहीं बताया है।
फिलहाल आत्महत्या के पीछे के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस प्राथमिक स्तर पर इसे आत्महत्या का मामला मानकर जांच कर रही है, लेकिन यह भी संभावना जताई जा रही है कि जवान किसी मानसिक दबाव या पारिवारिक तनाव से जूझ रहा था। आमला में वह अकेला रहता था, जबकि उसका परिवार ओड़िशा में ही था।