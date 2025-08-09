9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बेतुल

वायुसेना स्टेशन में ड्यूटी के दौरान जवान ने खुद को मारी गोली, मौके पर हुई मौत

mp news: मध्य प्रदेश के आमला में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात लांस नायक ने राइफल से खुद को गोली मार ली। मानसिक दबाव और पारिवारिक तनाव इसका कारण हो सकता है।

बेतुल

Akash Dewani

Aug 09, 2025

indian air force soldier Lance Naik Saroj Kumar Das shoots himself on duty mp news
indian air force soldier Lance Naik Saroj Kumar Das shoots himself on duty (फोटो-सोशल मीडिया)

mp news:बैतूल जिले के आमला में स्थित वायुसेना स्टेशन में बुधवार देर रात लांस नायक सरोज कुमार दास (46) ने ड्यूटी के दौरान आत्महत्या कर ली। घटना रात एक बजे के आसपास की है। जवान ने रायफल को अपनी ठोड़ी के नीचे रखकर गोली चलाई, जो सिर को चीरते हुए आर-पार हो गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोली चलने की आवाज सुनकर मौके पर मौजूद अन्य जवान दौड़े, लेकिन तब तक बहुत जवान की मौत हो चुकी थी।

ओडिशा के निवासी थे लांस नायक दास

घटना के बाद पुलिस और वायुसेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। सरोज कुमार दास (Lance Naik Saroj Kumar Das) ओड़िशा का रहने वाला था और आमला में अकेले रह रहा था। घटना के समय पत्नी आमला में नहीं थी, जिस कारण गुरुवार को पोस्टमार्टम नहीं किया जा सका। शुक्रवार को पत्नी के पहुंचने के बाद शव आमला सिविल अस्पताल भेजा गया, जहां बीएमओ डॉ. नरवरे की देखरेख में पोस्टमार्टम हुआ। शव परिजनों को सौंप दिया गया है।

ये भी पढ़ें

पंडित प्रदीप मिश्रा के भांजे ने मीडियाकर्मी से की बदसलूकी, फोन छीनकर डिलीट किए वीडियो और फोटो
सीहोर
Pandit Pradeep Mishra nephew sameer shukla misbehaved with media person Kubereshwar Dham Kanwar Yatra

साथी ने देखा जवान का शव

एसडीओपी एसके सिंह और एएसपी कमला जोशी ने बताया मौके से सुसाइड नोट नहीं मिला है, हालांकि हर पहलू पर बारीकी से जांच की जा रही है। वायुसेना (Indian Air Force) और पुलिस की संयुक्त जांच के बाद ही वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। आमला थाने के एसआइ अमित पवार ने बताया जवान को सबसे पहले ड्यूटी पर तैनात उसके साथी ने देखा। यह आत्महत्या है या एक्सीडेंटल अभी कहना जल्दबाजी होगी। क्योंकि जवान कई बार राइफल साथ में लेकर भी सोते हैं। अभी जांच शुरु की है। उनके किसी ऑफिसर से चर्चा नहीं हो सकी है। पत्नी ने भी कुछ नहीं बताया है।

पारिवारिक हो सकता है कारण

फिलहाल आत्महत्या के पीछे के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस प्राथमिक स्तर पर इसे आत्महत्या का मामला मानकर जांच कर रही है, लेकिन यह भी संभावना जताई जा रही है कि जवान किसी मानसिक दबाव या पारिवारिक तनाव से जूझ रहा था। आमला में वह अकेला रहता था, जबकि उसका परिवार ओड़िशा में ही था।

ये भी पढ़ें

MP की 400 लाड़ली बहनों से लाखों की ठगी, लोन दिलाने के नाम पर लूटा
इंदौर
loan fraud 400 women cheated lakhs lost indore mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Aug 2025 03:31 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / वायुसेना स्टेशन में ड्यूटी के दौरान जवान ने खुद को मारी गोली, मौके पर हुई मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.