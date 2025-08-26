उत्पात मचा रहे बदमाशों ने ट्रैफिक जवान पर हमला कर किया घायल, जेल से छूटते ही शहर में काटा बवाल

Betul News : मध्य प्रदेश के बैतूल में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि, ये आम लोगों को तो छोड़िए पुलिस से भी मारपीट और अभद्रता करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। इसकी ताजा बानगी देखने को मिली शहर के सरदार विष्णु सिंह गोंड बस स्टैंड पर, शराबियों ने बीती रात जमकर उत्पात मचाया। चाकू लहराते हुए गाली-गलौज करते हुए शराबी बदमाशों ने बस स्टैंड पर दहशत फैला दी। जानकारी लगते ही ट्रैफिक पुलिस जवान और अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और उत्पात मचा रहे युवकों को पकड़ने की कोशिश की। इसी दौरान एक युवक ने ट्रैफिक जवान पर हमला कर दिया, जिससे जवान लहुलुहान हो गया।
दरअसल तीन शराबी युवक चाकू लेकर बस स्टैंड पर हंगामा कर रहे थे। सूचना पर पुलिस पहुंची और युवकों को समझाने का प्रयास किया। इसी दौरान एक युवक ने ट्रैफिक जवान पर हमला बोल दिया। इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया है, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है। फिलहाल, पुलिस ने तीनों बदमाशों को पकड़कर थाने लाकर कानूनी कार्रवाई करनी शुरु कर दी है। वहीं, दूसरी तरफ घायल हुए जवान को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां से फिलहाल, उसे छुट्टी दे दी गई है।
पुलिस ने तीनों युवकों को चाकू समेत हिरासत में लिया है। इनमें से दो युवक आदतन अपराधी बताए जा रहे है। खास बात ये है कि, एक आरोपी कल ही जेल से छूटकर आया है। फिलहाल, पुलिस ने तीनों शराबी बदमाशों को हिरासत में लेकर मामले को जांच में ले लिया है।