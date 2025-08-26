उत्पात मचा रहे बदमाशों ने ट्रैफिक जवान पर हमला कर किया घायल, जेल से छूटते ही शहर में काटा बवाल

Betul News : मध्य प्रदेश के बैतूल में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि, ये आम लोगों को तो छोड़िए पुलिस से भी मारपीट और अभद्रता करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। इसकी ताजा बानगी देखने को मिली शहर के सरदार विष्णु सिंह गोंड बस स्टैंड पर, शराबियों ने बीती रात जमकर उत्पात मचाया। चाकू लहराते हुए गाली-गलौज करते हुए शराबी बदमाशों ने बस स्टैंड पर दहशत फैला दी। जानकारी लगते ही ट्रैफिक पुलिस जवान और अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और उत्पात मचा रहे युवकों को पकड़ने की कोशिश की। इसी दौरान एक युवक ने ट्रैफिक जवान पर हमला कर दिया, जिससे जवान लहुलुहान हो गया।