250 फीट ऊंचे टावर से सांप का रेस्क्यू, चिड़िया का शिकार करने चढ़ा और फंस गया

सर्प मित्र आदिल ने सांप की परवाह करते हुए अपनी जान की भी परवाह नहीं की और समय गवाए बिना 250 फीट टॉवर पर चढ़कर सांप को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। इसके बाद सांप की अच्छी तरह से जांच परख कर कहीं से भी चोटिल न पाए जाने पर सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। ये रोमांचक रेस्क्य अभियान कर्मचारियों और मौके पर मौजूद लोगों के लिए साहस और कुशलता का अद्भुत उदाहरण बन गया।