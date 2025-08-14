250 फीट ऊंचे टावर से सांप का रेस्क्यू, चिड़िया का शिकार करने चढ़ा और फंस गया

Snake Rescue Video : मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सारणी में स्थित सतपुड़ा ताप विद्युत ग्रह के कोल हैंडलिंग प्लांट में एक दिन पहले उस वक्त हड़कंप मच गया, जब प्लांट में स्थित ढाई सौ फीट ऊंचे टॉवर पर बने चिड़िया के घोंसले में धामन प्रजाति का एक सांप बच्चों का शिकार करने के लिए चढ़ गया।
इधर प्लांट के कर्मचारियों ने कन्वेयर बेल्ट चालू करने से पहले इस नज़ारे को देख लिया, जिसके चलते तत्काल ही क्षेज्ञ में रहने वाले सर्प मित्र आदिल खान को तुरंत ही सूचित किया। जानकारी लगते ही सर्प मित्र मौके पर पहुंच गए।
सर्प मित्र आदिल ने सांप की परवाह करते हुए अपनी जान की भी परवाह नहीं की और समय गवाए बिना 250 फीट टॉवर पर चढ़कर सांप को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। इसके बाद सांप की अच्छी तरह से जांच परख कर कहीं से भी चोटिल न पाए जाने पर सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। ये रोमांचक रेस्क्य अभियान कर्मचारियों और मौके पर मौजूद लोगों के लिए साहस और कुशलता का अद्भुत उदाहरण बन गया।