भड़ंगा नदी में पलटी ट्रैक्टर-ट्रॉली, आधी रात को तेज बहाव में चट्टान पर फंसे 3 युवक, देखें रेस्क्यू

Betul News : मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के अंतर्गत आने वाले चोपना थाना इलाके में बीती रात करीब 1 बजे बटकीडोह और नारायणपुर के बीच भड़ंगा नदी के रपटे पर एक ट्रैक्टर-ट्रॉली पानी के तेज बहाव की चपेट में आकर पलट गई। हादसे के वक्त ट्रेक्टर में 5 लोग सवार थे, जिनमें से दो तो तैरकर बाहर निकल आए, लेकिन 3 युवक नदी के तेज बहाव के बीच एक चट्टान पर फंस गए।