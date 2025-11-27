मच गया हड़कंप! कुएं में मिले नगर परिषद के 2 कर्मचारियों के शव, 4 नाम आए सामने

बुधवार सुबह बैतूल से एसडीआरएफ की टीम ने पहुंचकर कुएं से महिला का शव निकाला। कुएं में ही मिथुन के शव की तलाश की। काफी मशक्कत के बाद मिथुन का शव भी कुएं में ही मिल गया। जिस कुएं में शव मिले हैं, वह मिथुन का ही बताया जा रहा है। दोनों बैतूलबाजार के ही निवासी थे। पुलिस के मुताबिक रजनी के पति चंद्रशेखर की मौत हो चुकी है। चंद्रशेखर पार्षद थे। उनकी दो बेटी और एक बेटा है। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है। वहीं बेटे की शादी होने वाली है।