Ban Vs Zim ODI: टेनिस बॉल से शुरू किया सफर, अब 6 विकेट लेकर छाए, जानिए बांग्लादेश के स्टार नाहिद राणा की कहानी

नाहिद राणा ने अपने 10 ओवर से स्पैल में महज 21 रन दिन और जिम्बाब्वे की टीम के 6 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। इसमें उन्होंने 2 ओवर मेडिन भी डाले। उन्होंने एक बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड किया। वहीं एक खिलाड़ी को एलबीडब्ल्यू और 4 को कैच आउट करवाया। राणा और तस्कीन अहमद की कसी हुई गेंदबाजी के चलते जिम्बाब्वे की टीम के 6 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके। तस्कीन अहमद ने 2 तो वहीं मेहंदी हसन मिर्जा ने एक विकेट झटका। इससे पहले बांग्लादेश की ओर से ODI में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी करने का रिकॉर्ड मशरफे मुर्तजा के नाम था। मुर्तजा ने साल 2006 में केन्या के खिलाफ 26 रन देकर 6 विकेट चटकाए थे।