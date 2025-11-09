Aadhaar Update : आधार अपडेट कराना हुआ महंगा, यूआइडीएआइ ने बढ़ाया संशोधन सेवा शुल्क, जानिए नई दरें

फोटो - AI
Aadhaar Update : सरकारी और निजी कामों में आवश्यक हो चुके आधार कार्ड में अब संशोधन कराना महंगा हो गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार से जुड़ी संशोधन सेवाओं के शुल्क में वृद्धि की है। अब नाम, पता, फोटो, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर या ई-मेल जैसी जानकारी अपडेट कराने के लिए पहले से अधिक राशि देनी होगी। घर बैठे सेवा लेने पर भी अतिरिक्त शुल्क देना होगा। नया नियम 30 सितम्बर 2028 तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का बदलाव करवाने पर 10 से 25 रुपए तक का अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
घर बैठे आधार अपडेट सेवा लेने पर अब 700 रुपए (जीएसटी सहित) का भुगतान करना होगा। उसी घर में अन्य सदस्य भी यह सेवा लेना चाहें तो प्रति व्यक्ति 350 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। यह शुल्क सामान्य संशोधन दरों से अलग होगा। नए नियमों के अनुसार नया आधार कार्ड बनवाना पूरी तरह निशुल्क रहेगा। वहीं 5 से 7 वर्ष और 15 से 17 वर्ष आयु के बच्चों के लिए एक बार का बायोमेट्रिक संशोधन भी निशुल्क रहेगा। बायोमेट्रिक अपडेट यानी फिंगरप्रिंट, आईरिस या फोटो अपडेट अब अधिकांश मामलों में 125 रुपए में होगा।
संशोधित दरों के अनुसार, आधार में नाम, पता, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर या ई-मेल अपडेट कराने पर अब 75 रुपए शुल्क देना होगा, जबकि पहले यह 50 रुपए था। वहीं फोटो, फिंगरप्रिंट और आईरिस (आंखों की पहचान) अपडेट की दर 100 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए कर दी गई है।
यूआईडीएआई ने आधार कार्ड की रंगीन प्रिंट कॉपी के लिए भी नया शुल्क तय किया है। अब रंगीन प्रति लेने पर 40 रुपए देने होंगे। पहले यह सेवा कई केंद्रों पर नाममात्र शुल्क पर मिलती थी। ऑनलाइन (माई आधार पोर्टल) के जरिए पता या अन्य विवरण अपडेट करने की सुविधा 14 जून 2026 तक पूरी तरह निशुल्क रहेगी। हालांकि यही कार्य यदि आधार सेवा केंद्र पर करवाया जाए तो 50 रुपए की जगह अब 75 रुपए देने होंगे।
नया आधार बनवाना -निशुल्क।
अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (5-7 और 15-17 वर्ष) -निशुल्क।
अन्य बायोमेट्रिक अपडेट -125 रुपए।
डेमोग्राफिक अपडेट (नाम, पता आदि) - 75 रुपए।
डेमोग्राफिक अपडेट (सेंटर पर) - 75 रुपए।
डेमोग्राफिक अपडेट (ऑनलाइन) - 75 रुपए।
डॉक्यूमेंट अपडेट (ऑनलाइन) - 75 रुपए।
आधार सर्च और प्रिंट आउट - 40 रुपए।
बड़ी खबरेंView All
भरतपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग