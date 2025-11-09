Aadhaar Update : आधार अपडेट कराना हुआ महंगा, यूआइडीएआइ ने बढ़ाया संशोधन सेवा शुल्क, जानिए नई दरें

Aadhaar Update : सरकारी और निजी कामों में आवश्यक हो चुके आधार कार्ड में अब संशोधन कराना महंगा हो गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार से जुड़ी संशोधन सेवाओं के शुल्क में वृद्धि की है। अब नाम, पता, फोटो, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर या ई-मेल जैसी जानकारी अपडेट कराने के लिए पहले से अधिक राशि देनी होगी। घर बैठे सेवा लेने पर भी अतिरिक्त शुल्क देना होगा। नया नियम 30 सितम्बर 2028 तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का बदलाव करवाने पर 10 से 25 रुपए तक का अतिरिक्त भुगतान करना होगा।