भरतपुर

Bharatpur: ASI ने पेड़ के पत्ते पर लिखकर मांगी रिश्वत, साधु के वेश में पहुंची ACB ने फिल्मी स्टाइल में ऐसे दबोचा

ACB action in Bharatpur: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 100 की स्पीड से बाइक से भागे रिश्वतखोर एएसआई को 30 किलोमीटर तक पीछा कर पकड़ा।

2 min read

भरतपुर

image

Anil Prajapat

Sep 30, 2025

ACB-action-in-Bharatpur

एसीबी की टीम कार्रवाई करते हुए। फोटो: पत्रिका

ACB action : भरतपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 100 की स्पीड से बाइक से भागे रिश्वतखोर एएसआई को 30 किलोमीटर तक पीछा कर पकड़ा। एसीबी की टीम के एएसआई ने साधु का वेश बनाकर कार्रवाई की। रोचक बात यह हैं कि आरोपी एएसआई ने पेड़ के दो पत्तों पर लिखकर रिश्वत मांगी थी।

एसीबी को शिकायत मिली कि जमीन के एक विवाद के कारण एसडीएम भुसावर की ओर से जमीन को राज्य सरकार के अधीन लेने के लिए पुलिस थाना भुसावर से रिपोर्ट मांगी थी। आरोपी एएसआई उदयसिंह ने रिपोर्ट परिवादी के पक्ष में तैयार करने की एवज में पेड़ के एक पत्ते पर 60 हजार रुपए और समझौता होने पर दूसरे पत्ते पर 40 हजार रुपए की रिश्वत की डिमांड लिख दी।

रिश्तेदार के घर एसआई ले रहा था 40 हजार रिश्वत

ऐसे में एसीबी टीम ने आरोपी एसआई उदयसिंह को 40 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए उसके रिश्तेदार के घर रंगे हाथों पकड़ लिया। कार्रवाई के लिए एसीबी टीम के एएसआई रीतराम को साधु के वेश में परिवादी के साथ भेजा गया।

एसीबी को देख भागा, 30 किमी दूर पकड़ा

कार्रवाई शुरू होते ही आरोपी गांव झामरी से बाइक लेकर 100 की स्पीड में भाग गया। एसीबी की टीम ने फिल्मी स्टाइल में उसे करीब 30 किलोमीटर दूर लुधावई टोल प्लाजा पर पकड़ लिया।

भरतपुर और धौलपुर में 20 दिन में चौथी बड़ी कार्रवाई

11 सितम्बरः नगर परिषद धौलपुर में सामूहिक रूप से नगर परिषद कार्यालय में कार्यरत सहायक अभियंता (सिविल) प्रिया झा, वरिष्ठ सहायक नीरज शर्मा, वरिष्ठ सहायक एवं कैशियर भारत परमार (50 हजार रुपए प्राप्त किए)। अग्निशमन शाखा के चालक देवेन्द्र कुमार शर्मा (नीरज शर्मा के साथ मिलकर आयुक्त के लिए 2 लाख रुपए की मांग एवं प्राप्ति) तथा संविदाकर्मी हरेन्द्र गुर्जर (प्रिया झा के निर्देश पर 60 हजार रुपए प्राप्त किए) को परिवादी से कुल 3 लाख 10 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। नगर परिषद आयुक्त अशोक कुमार शर्मा की भूमिका संदिग्ध पाई गई।

19 सितम्बरः डीग उपखंड अधिकारी कार्यालय में रीडर मुकेश कुमार की ओर से परिवादी से 80 हजार की राशि प्राप्त कर टेबल पर रखने के बाद एसीबी की दबिश में एसडीएम देवी सिंह और रीडर मुकेश को मौके पर गिरफ्तार कर पूरी रिश्वत की राशि बरामद की गई।

20 सितम्बरः आरोपी तहसील नदबई के तहसीलदार विनोद कुमार मीना को 80 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

जयपुर

Published on:

30 Sept 2025 08:48 am

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Bharatpur: ASI ने पेड़ के पत्ते पर लिखकर मांगी रिश्वत, साधु के वेश में पहुंची ACB ने फिल्मी स्टाइल में ऐसे दबोचा

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

