Bharatpur: ASI ने पेड़ के पत्ते पर लिखकर मांगी रिश्वत, साधु के वेश में पहुंची ACB ने फिल्मी स्टाइल में ऐसे दबोचा

11 सितम्बरः नगर परिषद धौलपुर में सामूहिक रूप से नगर परिषद कार्यालय में कार्यरत सहायक अभियंता (सिविल) प्रिया झा, वरिष्ठ सहायक नीरज शर्मा, वरिष्ठ सहायक एवं कैशियर भारत परमार (50 हजार रुपए प्राप्त किए)। अग्निशमन शाखा के चालक देवेन्द्र कुमार शर्मा (नीरज शर्मा के साथ मिलकर आयुक्त के लिए 2 लाख रुपए की मांग एवं प्राप्ति) तथा संविदाकर्मी हरेन्द्र गुर्जर (प्रिया झा के निर्देश पर 60 हजार रुपए प्राप्त किए) को परिवादी से कुल 3 लाख 10 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। नगर परिषद आयुक्त अशोक कुमार शर्मा की भूमिका संदिग्ध पाई गई।