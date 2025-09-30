Good News: दिवाली से पहले राजस्थान को मिली पहली अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात, इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

अमृत भारत एक्सप्रेस। पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर। रेलयात्रियों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन वाया जयपुर होकर दौड़ेगी। बिहार के दरभंगा से मदार अजमेर तक संचालित होने वाली यह ट्रेन तीन अक्टूबर से वीकली चलेगी। आज उद्घाटन स्पेशन ट्रेन जयपुर पहुंचेगी। इस सामान्य श्रेणी की सुपरफास्ट ट्रेन में यात्रियों को वंदेभारत एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनों की अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इसमें किराया भी स्पेशल ट्रेन से कम होगा।
रेलवे दस अमृत भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू करने की तैयारी में है। उनमें दरभंगा-मदार (अजमेर) अमृत भारत एक्सप्रेस भी शामिल है। दरभंगा से यह उद्घाटन स्पेशल ट्रेन सोमवार सुबह 11 बजे शुरू होगी। मंगलवार दोपहर 3:20 बजे गांधीनगर, दोपहर 3:45 बजे जयपुर जंक्शन, शाम 5:35 बजे किशनगढ़ और शाम 6:30 बजे मदार पहुंचेगी।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार वंदेभारत ट्रेन की तर्ज पर डिजाइन यह देश की पहली पुल-पुश न है। इसमें दो इंजन लगेंगे। दूसरा ट्रेन जन देन के आखिरी कोच के बाद लगा नागे का इंजन ट्रेन को खींचेगा, जबकि छे का इंजन धक्का देगा। इससे यह एन चंद सेकंड में रफ्तार पकड़ लेती है। इसमें झटके लगने और कंपन की भी समस्या नहीं होगी। इस ट्रेन की स्पीड भी 130 किमी प्रतिघंटा तक है।
इस ट्रेन में न्यूनतम किराया 35 रुपए होगा। हालांकि इसमें रिजर्वेशन व अन्य शुल्क शामिल नहीं हैं। सामान्यतः सुपरफास्ट ट्रेन से करीब 17 फीसदी तक अधिक होगा, लेकिन स्पेशल ट्रेनों से कम होगा। इसमें कोई रियायत भी लागू नहीं होगी।
-जर्क फ्री यात्रा, एलईडी लाइट, सीसीटीवी कैमरे के अलावा मॉडर्न टॉयलेट, सेंसर वॉटर टेप और अनाउंसमेंट की भी सुविधा।
-फोल्डेबल स्नैक टेबल, लगेज रैंक लगी है।
-पायलट और स्टेशन मैनेजर के बीच होगा लाइव संपर्क।
-फायर सेफ्टी सिस्टम व ऑटो स्मोक डिटेक्टर सिस्टम भी लगा है। धूम्रपान करने पर तुरंत पकड़े जाएंगे यात्री। नॉन एसी ट्रेन में यह सुविधा पहली बार मिलेगी।
-आरामदायक सीट, चार्जिग पॉइंट की भी व्यवस्था। ऊपर की सीट पर लगी कुशन।
यह पूरी तरह से नॉन एसी ट्रेन है। इसमें 22 कोच हैं। इनमें केवल स्लीपर और सामान्य श्रेणी के ही कोच शामिल है। उनमें कुल 1800 यात्री सफर कर सकते हैं। कोच में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। ट्रेन में सुरक्षा कवच भी लगे हैं, जिससे दो ट्रेनों के टकराने की आशंका नहीं होगी।
सीपीआरओ शशिकिरण ने बताया कि तीन अक्टूबर से मदार (अजमेर)-दरभंगा साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस मदार से प्रत्येक शुक्रवार रात 9:25 बजे रवाना होकर रात 11 बजे जयपुर पहुंचेगी। दस मिनट के ठहराव के बाद रवाना होकर रविवार रात 12:45 बजे दरभंगा पहुंचेगी।
दरभंगा से यह ट्रेन 5 अक्टूबर से प्रत्येक रविवार तड़के 4:15 बजे रवाना होकर सोमवार सुबह 10:25 बजे जयपुर स्टेशन पर आएगी। दस मिनट के ठहराव के बाद रवाना होकर दोपहर 1:20 बजे मदार पहुंचेगी। यह ट्रेन किशनगढ़, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, बांदीकुई, मंडावर महुवा रोड, भरतपुर, ईदगाह, टूण्डला, इटावा, फफूंद, कानपुर सेंट्रल, उन्नाव समेत कई स्टेशनों पर ठहराव करेगी।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग