Good News: दिवाली से पहले राजस्थान को मिली पहली अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात, इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

-जर्क फ्री यात्रा, एलईडी लाइट, सीसीटीवी कैमरे के अलावा मॉडर्न टॉयलेट, सेंसर वॉटर टेप और अनाउंसमेंट की भी सुविधा।

-फोल्डेबल स्नैक टेबल, लगेज रैंक लगी है।

-पायलट और स्टेशन मैनेजर के बीच होगा लाइव संपर्क।

-फायर सेफ्टी सिस्टम व ऑटो स्मोक डिटेक्टर सिस्टम भी लगा है। धूम्रपान करने पर तुरंत पकड़े जाएंगे यात्री। नॉन एसी ट्रेन में यह सुविधा पहली बार मिलेगी।

-आरामदायक सीट, चार्जिग पॉइंट की भी व्यवस्था। ऊपर की सीट पर लगी कुशन।