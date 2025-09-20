डीग के बाद अब भरतपुर में ACB का शिकंजा, गरीब किसान से 80000 की घूस लेते तहसीलदार रंगे हाथों पकड़ा

आज जब पीड़ित किसान ने तहसीलदार को उसके निवास पर रिश्वत की राशि सौंपी, तो एसीबी की टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है और उसके ठिकानों की तलाशी भी जारी है। एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी तहसीलदार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं और अगर कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी उनसे रिश्वत मांगता है, तो तुरंत एसीबी से संपर्क करें।