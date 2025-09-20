परीक्षा का तनाव या…चपरासी भर्ती परीक्षा केंद्र के नजदीक हार्ट अटैक से 23 साल के युवक की मौत, इन पांच तरीकों से सुधारें दिल की सेहत

Rajasthan News: एक बार फिर हार्ट अटैक के कारण कम उम्र के युवा की मौत हुई है। परीक्षा केंद्र के करीब तीन किलोमीटर की दूरी पर 23 साल के राकेश की मौत हो गई। वह अचानक सड़क पर गिरा और बेहोश हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। मामला श्रीगंगानगर जिले का है। इस हादसे के बाद परिजन सदमे में हैं।
दरअसल पड़ोसी जिले हनुमानगढ़ के संगरिया क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले 23 साल के राकेश का सेंटर श्रीगंगानगर जिले में स्थित नोजगे पब्लिक स्कूल में आया था। यह स्कूल कोतवाली थाना इलाके में स्थित है। राकेश के साथ उसके दो दोस्त और भी थे। तीनों ने कल परीक्षा दी थी और उसके बाद परीक्षा केंद्र से बाहर निकलकर अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। वे करीब तीन किलोमीटर तक पैदल आ चुके थे।
अचानक बाजार में ही राकेश सड़क पर गिर गया। दोनों दोस्तों के होश उड़ गए। नजदीक के दुकानदारों और अन्य लोगों से मदद मांगी तो तमाम लोग वहां आ पहुंचे। राकेश को तुरंत ही नजदीक ही स्थित जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने जांच की तो पता चला तक राकेश की मौत हो चुकी है। उसके साथियों और उसके पास मिले दस्तावेजों से पुलिस ने उसकी पहचान की और परिवार को सूचना दी। राकेश बीएससी पास था और वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। शव को जिला अस्पताल के ही मोर्चरी में रखवाया गया है। जवान मौत से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में इन दिनों दिल की बीमारियों से युवाओं की भी जान जा रही है। हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का कहना है कि पांच तरीकों से दिल की सेहत को सही किया जा सकता है। सबसे पहला फास्ट फूड , नशा और धूम्रपान त्याग दें। उसके बाद सात से आठ घंटे की नींद लें। हल्की रनिंग या फिर योगा करें वे भी एक्सपर्टस से परामर्श करने के बाद। घर पर भी ज्यादा ऑयली फूड ना लें। सबसे जरूरी हर साल में कम से कम एक बार मेडिकल चैकअप जरूर लें और स्ट्रेस मैनेजमेंट करना जरूर सीखें।