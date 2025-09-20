परीक्षा का तनाव या…चपरासी भर्ती परीक्षा केंद्र के नजदीक हार्ट अटैक से 23 साल के युवक की मौत, इन पांच तरीकों से सुधारें दिल की सेहत

अचानक बाजार में ही राकेश सड़क पर गिर गया। दोनों दोस्तों के होश उड़ गए। नजदीक के दुकानदारों और अन्य लोगों से मदद मांगी तो तमाम लोग वहां आ पहुंचे। राकेश को तुरंत ही नजदीक ही स्थित जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने जांच की तो पता चला तक राकेश की मौत हो चुकी है। उसके साथियों और उसके पास मिले दस्तावेजों से पुलिस ने उसकी पहचान की और परिवार को सूचना दी। राकेश बीएससी पास था और वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। शव को जिला अस्पताल के ही मोर्चरी में रखवाया गया है। जवान मौत से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है।